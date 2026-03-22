Также появилась информация о вероятном попадании в телебашню. Об этом сообщают росСМИ.
Что известно о взрывах в Донецке?
Во временно оккупированном Донецке вечером 22 марта зафиксировали взрывы, которые, по предварительным данным, могли быть следствием атаки беспилотников.
Об инциденте сообщают местные телеграмм-каналы и росСМИ. По их информации, в нескольких районах города после взрывов в жилых домах выбило окна.
После взрывов в части домов выбило окна, люди сообщают о сильной ударной волне,
– пишут местные паблики.
Также появились сообщения о возможном попадании по инфраструктурному объекту – телебашни. Официального подтверждения этой информации пока нет. В то же время местные жители публикуют видео и фото, на которых видно вспышки в небе и слышны звуки взрывов.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента. Также не сообщается о масштабах возможных повреждений инфраструктуры.
Последние удары по территории врага
Ночью 21 марта были поражены объекты нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области России. Предварительно, повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.
21 марта в России заявили о массированной атаке беспилотников и якобы об уничтожении 283 дронов в 15 регионах, в частности Москве. В областях сообщали о взрывах, пожарах и ограничении работы аэропортов.