Що відомо про вибухи у Донецьку?

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 22 березня зафіксували вибухи, які, за попередніми даними, могли бути наслідком атаки безпілотників.

Про інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали та росЗМІ. За їхньою інформацією, у кількох районах міста після вибухів у житлових будинках повибивало вікна.

Після вибухів у частині будинків вибило вікна, люди повідомляють про сильну ударну хвилю,

– пишуть місцеві пабліки.

Також з’явилися повідомлення про можливе влучання по інфраструктурному об’єкту – телевежі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Водночас місцеві жителі публікують відео та фото, на яких видно спалахи в небі та чути звуки вибухів.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту. Також не повідомляється про масштаби можливих пошкоджень інфраструктури.

