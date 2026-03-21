Водночас у низці областей повідомляють про вибухи, пожежі та обмеження роботи аеропортів. Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про атаки у різних регіонах Росії?

У Росії заявили про масовану атаку безпілотників у ніч проти 21 березня. За даними російського Міноборони, із 23:00 до 7:00 сили ППО нібито перехопили та знищили 283 дрони літакового типу. Йдеться про атаки одразу на кілька регіонів, зокрема центральну частину країни та Поволжя.

Ростовська область зазнала однієї з наймасштабніших атак – за заявами місцевої влади, там нібито відбили близько 90 безпілотників. Йдеться про удари по Чертковському, Міллеровському, Тарасівському, Боковському, Мілютинському, Шолоховському, Кашарському, Красносулинському та Каменському районах.

У Калузькій області повідомили про знищення 24 дронів у низці районів, зокрема Барятинському, Боровському, Дзержинському, Жуковському, Кіровському, Малоярославецькому, Мещовському, Мосальському, Сухиницькому та Юхновському округах, а також поблизу Калуги та Обнінська.

Смоленська область, за заявами влади, зазнала атаки щонайменше 20 безпілотників, які нібито були збиті силами ППО.

У Рязанській області також повідомили про збиття одного дрона. У Воронезькій області заявили про знищення семи безпілотників у чотирьох районах.

У Самарській області місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у Тольятті – за їхніми словами, пролунало від 6 до 8 потужних звуків, а після цього виникла пожежа в одному з районів міста.

На підльоті до Москви збито вже 50 ворожих БПЛА. Також атаки фіксувалися у Брянській, Курській, Бєлгородській, Волгоградській, Тульській, Саратовській областях, Татарстані, тимчасово окупованому Криму.

Якими були наслідки?

У більшості регіонів російська влада заявляє про відсутність постраждалих і значних руйнувань, однак ці дані потребують незалежного підтвердження.

Водночас у Саратові повідомляють про пошкодження житлових будинків – у кількох із них вибито вікна. За попередніми даними, двоє людей звернулися по медичну допомогу.

У Самарській області після вибухів зафіксували пожежу, однак офіційної інформації про наслідки поки що немає.

Через загрозу атак у низці аеропортів запроваджували обмеження. Зокрема, тимчасово обмежували роботу аеропорту Шереметьєво, а також вводили й скасовували обмеження в Самарі, Ульяновську та Чебоксарах.

Наразі незалежного підтвердження більшості заяв про масштаби атак немає, а повна картина наслідків ще уточнюється.

Обстріл Росії: останні новини