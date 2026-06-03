Про це інформує президент Володимир Зеленський.
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Сили оборони атакували Росію в ніч на 3 червня
Президент зауважив, що операціаю із ураження важливих об'єктів противника на території Росії проводили воїни СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.
Серед уражених цілей – Петербурзький нафтовий термінал. Це об'єкт нафтової галузі, який працює, аби забезпечувати воєнну машину Кремля. Відстань від нього до державного кордону із Україною – близько 1100 кілометрів.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google