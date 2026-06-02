До російського Санкт-Петербургу прибув Родні Мімс Кук-молодший. Він є головою Комісії з витончених мистецтв при адміністрації Дональда Трампа. Про це пише GBAF.
Дивіться також "Наша основна політика – санкції": Рубіо зробив гучну заяву щодо нафти з Росії
Що відомо про візит Кука до Росії?
Саме Кук курує суперечливий проєкт добудови бального залу до Білого дому, ініційований президентом США.
За даними Кремля, він став першим американським чиновником, який бере участь у форумі з 2017 – 2018 років, а також першим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Кук виступить на сесії про культурний діалог між США та Росією.
У коментарі російському агентству TASS він заявив, що представляє США як міністр культури та християнин, а не як політик.
Також Кук сказав, що раніше допомагав відновлювати церкви в Росії, а у вівторок подарував релігійну ікону чоловічому монастирю в Санкт-Петербурзі.
Як пишуть росЗМІ, чиновник вже відвідав кіностудію Ленфільм. Там проходить показ російських та американських анімаційних фільмів інклюзивного кіноклубу Не такий як усі у рамках культурної програми форуму.
До слова, окрім Кука, до складу американської делегації увійшли:
- Кендес Овенс – правоконсервативна американська блогерка та ведуча подкастів, яка різко критикує фінансування Ізраїлю з боку США. Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон подали проти Овенс гучний позов про наклеп після того, як та заявила, що Бріжит буцімто народилася чоловіком. На форумі Овенс виступить на сесії про "поєднання батьківства у великій родині з успішною кар'єрою". Напередодні поїздки вона сказала, що давно хотіла відвідати Санкт-Петербург як християнка, щоб побачити місцеві собори та церкви.
- Стівен Сігал – колишній голлівудський актор бойовиків та майстер бойових мистецтв, який давно захоплюється Путіним. У 2016 році він отримав російський паспорт. Сігал також є спецпредставником МЗС Росії з гуманітарних зв'язків зі США та Японією. Сігал підтримав анексію українського Криму та підтримує війну Росії проти України.
- Ендрю Тейт і Трістан Тейт – колишні кікбоксери з подвійним громадянством США та Великої Британії. Із грудня 2022 року в Румунії проти них триває кримінальне розслідування за звинуваченнями, зокрема у торгівлі людьми, але справи ще не дійшли до суду. Також у Великій Британії їм висунуті обвинувачення у зґвалтуванні, завданні тілесних ушкоджень та торгівлі людьми.