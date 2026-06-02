До російського Санкт-Петербургу прибув Родні Мімс Кук-молодший. Він є головою Комісії з витончених мистецтв при адміністрації Дональда Трампа. Про це пише GBAF.

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Що відомо про візит Кука до Росії?

Саме Кук курує суперечливий проєкт добудови бального залу до Білого дому, ініційований президентом США.

За даними Кремля, він став першим американським чиновником, який бере участь у форумі з 2017 – 2018 років, а також першим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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Кук виступить на сесії про культурний діалог між США та Росією.

У коментарі російському агентству TASS він заявив, що представляє США як міністр культури та християнин, а не як політик.

Також Кук сказав, що раніше допомагав відновлювати церкви в Росії, а у вівторок подарував релігійну ікону чоловічому монастирю в Санкт-Петербурзі.

Як пишуть росЗМІ, чиновник вже відвідав кіностудію Ленфільм. Там проходить показ російських та американських анімаційних фільмів інклюзивного кіноклубу Не такий як усі у рамках культурної програми форуму.

До слова, окрім Кука, до складу американської делегації увійшли: