Незабаром США мають вирішити, чи продовжувати дію винятку для російської нафти вчетвере. Яким буде рішення американської влади, пояснив держсекретар Марко Рубіо під час виступу перед Комітетом Сенату з питань міжнародних відносин.

Дивіться також Росія хоче дещо зупинити: політтехнолог розкрив мету істеричного дзвінка Лаврова до Рубіо

Чи продовжать США послаблення проти російської нафти?

Рубіо заявив, що США хотіли б якнайшвидше скасувати винятки із санкцій, які дозволяють торгівлю російською нафтою.

Він зазначив, що остаточне рішення ухвалюватиме міністерство фінансів США залежно від ситуації на той момент.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

За його словами, ці винятки є тимчасовими. Вони були запроваджені для підтримки глобальних поставок.

Водночас, наголосив держсекретар, "основною політикою США є санкції щодо російської нафти", тому винятки планують якомога швидше скасувати.

Нагадаємо, що 12 березня США вперше видали обмежену ліцензію, яка дозволяє іншим країнам купувати російську нафту та нафтопродукти, що вже були завантажені на танкери до 12 березня і перебувають у морі. Це було зроблено на тлі зростання світових цін, спричиненому закриттям Іраном Ормузької протоки.

У квітні і травні США продовжували дію тимчасового винятку для нафти з Росії.