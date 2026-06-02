Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері 24 Каналу, коментуючи комбінований удар по Україні, наголосив на тому, що Росія давно перевела свою економіку на воєнний лад, зробивши зараз акцент на виробництві БпЛА і швидкому масштабуванню безпілотників.

Скільки засобів ураження в арсеналі Росії?

Зі слів генерала армії, балістики й крилатих ракет у Росії нині налічується до 1200 одиниць. У росіян виробничий процес триває постійно. "Цирконів" у ворога до 60 одиниць, "Кинджалів" – до 40, "Орешників" – до 5. Безпілотників різних типів ворог щомісяця виготовляє десятки тисяч.

Масштабують дуже швидко. В цьому в них нема дефіциту. Хоч вони й не такі точні та ефективні, але їх масово запускають, вони намагаються пробити українську ППО, завдати більше ударів як по цивільному населенню, так і по військах ЗСУ,

– озвучив Маломуж.

Екскерівник СЗР підкреслив, що Росія обрала тактику суттєвого нарощення ударних засобів та завдання системних ударів. З його слів, Путін прагне терором змусити Україну здатися. А от міжнародні партнери й ООН, як звернув увагу Маломуж, на це реагують мляво.

Так, США та Європа заявляють, що такі терористичні атаки є недопустимими й не раз закликали Росію не йти на такі дії, але у Кремлі на це увагу не звертають. Путін зважає тільки на силу: тиск на російську армію на фронті, удари по об'єктах її ВПК, санкції проти неї.

Росія використовує контрабандні канали

Сьогодні Росію посилює зокрема Китай, який передає необхідні засоби. Маломуж наголосив на тому, що активно працює тіньова модель контрабанди. З його слів, крилата ракета Х-22, яка здана знищувати житлові будинки, і яку Росія не раз скеровувала по Україні, має комплектуючі з США, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю.

"Росія активно і ефективно використовує такі контрабандні канали для підготовки засобів ураження. Тому що випуск цих систем припадає на 2025 – 2026 роки. Це період активної фази війни. Зараз поряд з завданням протидії, контрударами по місцях розміщення цих засобів в Росії та Криму, звідки запускались "Циркони", треба активно працювати з партнерами задля перекриття таких каналів", – підкреслив Маломуж.

Він наголосив, що якщо Росія не матиме високоточних плат і чіпів для виробництва зброї, систем наведення, тоді не зможе сформувати ударні групи з "Кинджалів", "Цирконів", "Орешників". Це, зі слів Маломужа, велика робота спецслужб, яка покликана відстежувати кожен канал, через який експортуються запчастини.

Як правило, вони продаються третім країнам, а ті вже перепродають Росії, або фірмам, які зареєстровані на інших платформах чи країнах, і відправляють на російські заводи-виробники ракет і дронів. Цим якраз пояснюється, як росіяни можуть активно масштабувати цей процес,

– зауважив генерал армії.

Які засоби ураження застосувала Росія під час масованої атаки?

В Повітряних силах України прозвітували, що вдалося зафіксувати понад 700 засобів повітряного нападу з боку противника, а саме 73 ракети й 656 дронів. Російська армія спрямувала по українських містах 8 протикорабельних ракет "Циркон", 33 балістичні ракети Іскандер-М, ще 27 крилатих ракет Х-101 і 5 крилатих ракет "Калібр".

Серед використаних безпілотників у кількості 656 одиниць: "Шахеди", "Гербери", "Італмас", баражуючі боєприпаси типу "Бандероль", дрони-імітатори "Пародія". Станом на ранок на 2 червня в ПС ЗСУ повідомили, що протиповітряною обороною збито/подавлено 642 ворожі цілі (40 ракет і 602 БпЛА).

Росія спрямувала за один раз найбільший обсяг "Цирконів"

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час комбінованого удару 2 червня противник націлив по Україні 8 ракет типу "Циркон" і це, згідно з його оцінкою, ймовірно стало найбільшою кількістю в межах однієї атаки. Ці протикорабельні ракети Росія запустила з окупованого Криму і Курської області.

Він також звернув увагу на те, що географія удару дещо змінилась, якщо порівнювати атаку 24 травня. Тоді здебільшого засоби ураження були спрямовані на Київ. А от 2 червня під ворожою атакою також опинилися зокрема Дніпро, Запоріжжя, Харків, Полтавська область та інші.