Вскоре США должны решить, продлевать ли действие исключения для российской нефти вчетверо. Каким будет решение американских властей, объяснил госсекретарь Марко Рубио во время выступления перед Комитетом Сената по вопросам международных отношений.

Продолжат ли США послабления против российской нефти?

Рубио заявил, что США хотели бы как можно быстрее отменить исключения из санкций, которые позволяют торговлю российской нефтью.

Он отметил, что окончательное решение будет принимать министерство финансов США в зависимости от ситуации на тот момент.

По его словам, эти исключения являются временными. Они были введены для поддержки глобальных поставок.

В то же время, отметил госсекретарь, "основной политикой США являются санкции в отношении российской нефти", поэтому исключения планируют как можно скорее отменить.

Напомним, что 12 марта США впервые выдали ограниченную лицензию, которая позволяет другим странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, что уже были загружены на танкеры до 12 марта и находятся в море. Это было сделано на фоне роста мировых цен, вызванном закрытием Ираном Ормузского пролива.

В апреле и мае США продлевали действие временного исключения для нефти из России.