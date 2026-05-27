Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, что эта истерика вряд ли возникла на пустом месте. По его мнению, Москва пытается через американцев повлиять на процессы, которые уже начинают бить по ее уязвимым местам.

Истерика Кремля из-за украинских ударов

Звонок Лаврова к Марко Рубио больше похож на нервную реакцию, чем на дипломатию. Когда в России получают болезненные удары, там начинают искать внешний рычаг и надеются, что кто-то другой сможет притормозить Украину.

Напомним! Вечером 25 мая 2026 года Сергей Лавров в разговоре с Марко Рубио заявил о намерении России наносить "системные и последовательные" удары по Киеву, в частности по центрам принятия решений и объектам, которые Москва связывает с потребностями ВСУ. В тот же день российский МИД также рекомендовал иностранным дипломатам и гражданам покинуть украинскую столицу.

Для Кремля это, похоже, уже не набор отдельных эпизодов, а тревожная совокупность событий. Удары по нефтепереработке, взрывы возле Новороссийска, уничтоженная техника на сухопутном коридоре и проблемы на железной дороге в Джанкое складываются в картину, которая в Москве явно не нравится.

Мы фактически видим ремейк истерики накануне так называемого дня победы,

– сказал Загородний.

Прямого рычага давления на Киев у России нет, поэтому она снова пытается действовать через американцев. Идея проста: если Украину не удается остановить собственными силами, надо попытаться сделать это руками Вашингтона.

Что-то происходит масштабное, чего мы еще не замечаем, но россияне уже это знают. У меня подозрение, что по совокупности обстоятельств удары по НПЗ так быстро работают, что они реально летят в какой-то триндец,

– сказал Загородний.

Истерический тон таких звонков только усиливает впечатление, что Москва боится не публичной картинки, а развития событий в своем тылу. Речь идет об ударах, которые уже цепляют топливную логистику, транспорт и маршруты, важные для войны.

Москва пытается остановить удары через американцев

В Кремле, похоже, рассчитывали повторить старый сценарий и снова попытаться давить через американцев.

Логика там проста: если когда-то уже удалось обрывать телефоны Трампу и Рубио и добиваться для себя паузы, то, может, сработает и теперь.

Россияне что-то видят, что надо срочно останавливать Украину. А поскольку никаких рычагов давления на Киев у них нет, то они, конечно, пытаются сделать это через американцев,

– подчеркнул политтехнолог.

В США тоже видят это противоречие: Москва одновременно выдвигает ультиматумы о Донбассе и просит остановить Украину. Такое поведение все больше похоже не на силу, а на панику из-за того, что удары начинают бить по действительно чувствительным местам.

Если ты говоришь, что Украина должна уйти с Донбасса, и при этом звонишь с криками: "Спасите, чтобы Украина нас не добила", то здесь что-то не так,

– подчеркнул политтехнолог.

Дополнительно на позицию США может влиять и нефтяной фактор, если в ближайшее время появится договоренность с Ираном и на рынок пойдут новые объемы нефти, у Вашингтона будет еще меньше причин сдерживать украинские удары по российской топливной инфраструктуре.

Последние удары по России и новые угрозы Кремля

В России начали готовить ограничения на экспорт дизельного топлива и авиакеросина после ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. С начала 2026 года украинские атаки вывели из строя мощности 16 российских НПЗ, а средний уровень переработки нефти в апреле упал до 4,69 миллиона баррелей в сутки.

В ночь на 27 мая взрывы раздавались в Таганроге, Туапсе и Воронеже. В Таганроге после не менее 2 ударов зафиксировали возгорание на объекте технического обслуживания и ремонта авиационной техники, а в Воронеже после воздушной тревоги из-за угрозы БпЛА и ракет над городом поднимался дым.

25 и 26 мая Силы обороны Украины ударили по командным пунктам россиян в Очеретино и Верхней Кринице, по пунктам управления БпЛА, складу беспилотников, материально-технических средств и цистерне с горючим в районе Дебальцево. Отдельно подтвердили остановку работы Сызранского НПЗ после удара 21 мая и поражение линейной производственно-диспетчерской станции "Ярославль".

После атаки по оккупированному Старобельску Россия снова заговорила о "системных ударах" по Киеву. На этом фоне в самой России все острее реагируют на украинские удары по НПЗ, тыловым объектам и городам, потому что обещанного результата войны Кремль так и не показал.