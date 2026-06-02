В российский Санкт-Петербург прибыл Родни Мимс Кук-младший. Он является председателем Комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Об этом пишет GBAF.

Смотрите также "Наша основная политика – санкции": Рубио сделал громкое заявление относительно нефти из России

Что известно о визите Кука в Россию?

Именно Кук курирует противоречивый проект достройки бального зала к Белому дому, инициированный президентом США.

По данным Кремля, он стал первым американским чиновником, который участвует в форуме с 2017 – 2018 годов, а также первым после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кук выступит на сессии о культурном диалоге между США и Россией.

В комментарии российскому агентству TASS он заявил, что представляет США как министр культуры и христианин, а не как политик.

Также Кук сказал, что ранее помогал восстанавливать церкви в России, а во вторник подарил религиозную икону мужскому монастырю в Санкт-Петербурге.

Как пишут росСМИ, чиновник уже посетил киностудию Ленфильм. Там проходит показ российских и американских анимационных фильмов инклюзивного киноклуба Не такой как все в рамках культурной программы форума.

К слову, кроме Кука, в состав американской делегации вошли: