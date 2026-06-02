В российский Санкт-Петербург прибыл Родни Мимс Кук-младший. Он является председателем Комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Об этом пишет GBAF.
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Что известно о визите Кука в Россию?
Именно Кук курирует противоречивый проект достройки бального зала к Белому дому, инициированный президентом США.
По данным Кремля, он стал первым американским чиновником, который участвует в форуме с 2017 – 2018 годов, а также первым после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Кук выступит на сессии о культурном диалоге между США и Россией.
В комментарии российскому агентству TASS он заявил, что представляет США как министр культуры и христианин, а не как политик.
Также Кук сказал, что ранее помогал восстанавливать церкви в России, а во вторник подарил религиозную икону мужскому монастырю в Санкт-Петербурге.
Как пишут росСМИ, чиновник уже посетил киностудию Ленфильм. Там проходит показ российских и американских анимационных фильмов инклюзивного киноклуба Не такой как все в рамках культурной программы форума.
К слову, кроме Кука, в состав американской делегации вошли:
- Кэндес Овенс – правоконсервативная американская блогер и ведущая подкастов, которая резко критикует финансирование Израиля со стороны США. Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон подали против Овенс громкий иск о клевете после того, как та заявила, что Брижит якобы родилась мужчиной. На форуме Овенс выступит на сессии о "сочетании отцовства в большой семье с успешной карьерой". Накануне поездки она сказала, что давно хотела посетить Санкт-Петербург как христианка, чтобы увидеть местные соборы и церкви.
- Стивен Сигал – бывший голливудский актер боевиков и мастер боевых искусств, который давно восхищается Путиным. В 2016 году он получил российский паспорт. Сигал также является спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям с США и Японией. Сигал поддержал аннексию украинского Крыма и поддерживает войну России против Украины.
- Эндрю Тейт и Тристан Тейт – бывшие кикбоксеры с двойным гражданством США и Великобритании. С декабря 2022 года в Румынии против них продолжается уголовное расследование по обвинениям, в частности в торговле людьми, но дела еще не дошли до суда. Также в Великобритании им предъявлены обвинения в изнасиловании, нанесении телесных повреждений и торговле людьми.