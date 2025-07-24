Президентская чета возмутилась из-за заявления блогера о том, что первая леди Франции якобы мужчина. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Guardian.

К слову Брижит Макрон проигнорировала помощь Эммануэля на публике: момент попал на видео

Макроны в своем иске заявили, что Кэндис Овенс систематически прибегала к клеветническим атакам с целью "повысить популярность своей медиаплатформы, расширить аудиторию и заработать деньги".

Кроме слов в сторону первой леди Франции, блогер утверждала, что Эммануэля Макрона якобы контролирует американское ЦРУ.

В начале 2024 года Кэндис Овенс сделала заявление, что она готова "поставить всю свою профессиональную репутацию" на то, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Блогер выпустила 8 серий подкаста "Становление Брижит", где утверждает, что настоящее имя первой леди Франции – Жан-Мишель Тронье (на самом деле это имя брата Брижит).

Эммануэль и Брижит Макрон требуют от Овенс опровержения ее "очевидно ложных" заявлений и обращаются в суд с просьбой взыскать с блогера компенсацию.

Кампания по клевете со стороны Оуэнс была явно направлена на то, чтобы преследовать и причинять боль нам и нашим семьям, а также привлечь к себе внимание. Мы дали ей все возможности отказаться от этих заявлений, но она не сделала этого. Мы искренне надеемся, что этот иск оправдает все трудности и раз и навсегда положит конец этой кампании по клевете,

– говорится в заявлении супругов.

Что известно об упреках в сторону Брижит Макрон?

В декабре 2021 года "спиритическая медиумка" Амандин Рой и блогера Наташа Рэй опубликовали видео, в котором утверждали, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Первая леди Франции в ответ подала иск о клевете. Это произошло за несколько недель до выборов в 2022 году.

Через два года суд признал женщин виновными в распространении ложной информации. Им нужно было выплатить компенсацию. Но в июле 2025 блогеров оправдали, а Брижит Макрон подала апелляцию.