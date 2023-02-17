Скандал ведет начало еще с декабря 2021 года. Тогда женщины заявили на ютубе, что супруга президента Франции действительно родилась мужчиной, по имени Жан-Мишель Тронье (это настоящее имя брата Брижит Макрон).

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Одна из женщин, распространявших слухи, выдала себя за независимого журналиста, а другая – за ясновидящую. Они также утверждали, что первого мужа Брижит Макрон никогда не существовало, и что она не вынашивала троих собственных детей.

После таких заявлений в интернете появились тысячи упоминаний об этом, а саму теорию активно распространяли пользователи соцсетей. Ее подхватили аккаунты, выступавшие против президента Франции, а также ультраправые и антивакцинаторские группы.

Какое наказание получили женщины

Суд в Лизье оштрафовал обеих женщин на 2 тысячи евро каждую после того, как Брижит Макрон и ее брат Жан-Мишель Тронье решили подать на них в суд за клевету.

Справка. Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон обручились в 2007 году. Брижит была его школьной учительницей в начале 1990-х годов, а их разница в возрасте составляет более 20 лет. Своих детей у супругов нет, однако у Брижит есть трое детей от предыдущего брака и семеро внуков

Добавим, что ранее президент Бразилии Жаир Болсонару грубо обидел 69-летнюю первую леди Франции Бриджит Макрон. Это сильно разозлило Эммануэля Макрона. Он заявил, что Бразилия заслуживает лидера, который занимался бы делами, а не проявлял неуважения к его жене.

Стоит отметить, что модные журналы Франции назвали Бриджит Макрон "иконой стиля". Во время каждого выхода, даже обычного, она демонстрирует роскошный вкус в выборе одежды. Женщина предпочитает одежду от двух крупнейших французских модных домов – Dior и Louis Vuitton.