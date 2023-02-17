Скандал бере початок ще з грудня 2021 року. Тоді жінки заявили на ютубі, що дружина президента Франції насправді народилася чоловіком, на ім'я Жан-Мішель Троньє (це справжнє ім'я брата Бріжит Макрон).

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Одна з жінок, які поширювали чутки, видала себе за незалежного журналіста, а інша – за ясновидицю. Вони також стверджували, що першого чоловіка Бріжит Макрон ніколи не існувало, і що вона не виношувала трьох власних дітей.

Після таких заяв в інтернеті з'явилися тисячі згадок про це, а саму теорію активно поширювали користувачі соцмереж. Її підхопили акаунти, які виступали проти президента Франції, а також ультраправі й антивакцинаторські групи.

Яке покарання отримали жінки

Суд у Лізьє оштрафував обох жінок на 2 тисячі євро кожну після того, як Бріжит Макрон та її брат Жан-Мішель Троньє вирішили подати на них до суду за наклеп.

Довідка. Бріжит Макрон і Емманюель Макрон побралися у 2007 році. Бріжит була його шкільною вчителькою на початку 1990-х років, а їхня різниця у віці становить понад 20 років. Своїх дітей подружжя не має, однак у Бріжит є троє дітей від попереднього шлюбу та семеро внуків

Додамо, що раніше президент Бразилії Жаїр Болсонару грубо образив 69-річну першу леді Франції Бріджит Макрон. Це неабияк розлютило Еммануеля Макрона. Він заявив, що Бразилія заслуговує лідера, який займався б справами, а не виявляв неповагу до його дружини.

Варто зазначити, що модні журнали Франції нарекли Бріджит Макрон "іконою стилю". Під час кожного виходу, навіть буденного, вона демонструє розкішний смак у виборі одягу. Жінка віддає перевагу одягу від двох найбільших французьких модних будинків – Dior і Louis Vuitton.