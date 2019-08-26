Президент Бразилії грубо образив Бріжит Макрон через вік і зовнішність: фотодоказ

Конфлікт між президентом Бразилії Жаїром Мессіасом Болсонару та президентом Франції Еммануелем Макроном набирає нових обертів. На цей раз Болсонару грубо образив 66-річну першу леді Франції Бріджит Макрон.

Публічна суперечка президентів розпочалась з того, що Макрон розкритикував Болсонару через недостатню реакцію на безперервні лісові пожежі в Амазонії. Лідер Франції навіть запропонував обговорити ситуацію на саміті G7. Водночас, Болсонару назвав це внутрішньою справою Бразилії і звинуватив колегу в "колоніальному мисленні".

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На захист бразильського лідера виступив один з користувачів мережі. Він розмістив дві фотографії, глузливо порівнявши перших леді Франції та Бразилії: на одній зображений Болсонару з 37-річною дружиною Мішель, на другій – Макрон з 66-річною дружиною Бріджит.

"Розумієте тепер, чому Макрон переслідує Болсонару", – написав юзер.

У відповідь на це бразильський президент написав: "Не принижуйте чоловіка, ха-ха-ха".



Коментар Болсонару під колажем з Макронами / скрін

Це неабияк розлютило Еммануеля Макрона. Він заявив, що Бразилія заслуговує лідера, який займався б справами, а не виявляв неповагу до його дружини.

Що я можу сказати? Це сумно. Я думаю, що бразильським жінкам соромно читати заяву свого президента. Вважаю, що представникам великого народу Бразилії соромно за таку поведінку. Оскільки я дуже поважаю бразильців, я дуже сподіваюся, що у них буде президент, який нормально поводитиметься,

– наголосив Макрон.

Що відомо про Бріджит Макрон? Перша леді Франції на 24 роки старша за свого чоловіка. Вона була його вчителькою французької мови. Попри велику різницю у віці, сім'я президента Франції Еммануеля Макрона стала прикладом справжнього кохання і живе разом близько 20 років.



Модні журнали Франції нарекли Бріджит Макрон "іконою стилю". Під час кожного виходу, навіть буденного, вона демонструє розкішний смак у виборі одягу. Жінка віддає перевагу одягу від двох найбільших французьких модних будинків – Dior і Louis Vuitton.