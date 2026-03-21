Під удар потрапило місто Тольятті, агломерація Саратов – Енгельс, а також окупований Крим. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Масована атака БпЛА на ворожі об'єкти 21 березня: де гриміли вибухи?

Над Саратовом та Енгельсом активно працювала російська протиповітряна оборона. Місцеві писали у соціальних мережах про загрозу українських БпЛА. Прогриміли не менш як два десятки гучних вибухів близько 2 – 3 годин ночі.

Губернатор регіону попереджав про безпілотники, також відомо, що влада закривала аеропорти Саратова, а ще й Самари, Пензи, Волгограда та Ульяновська. Заявляють там і про пошкодження інфраструктури. Постраждалих нібито немає.

"Бавовна" над Енгельсом та Саратовом

У Самарську область також прилетіли дрони. Жителі Тольятті пишуть у мережі про сильні вибухи, десь десяток, та спалахи. В одному з районів міста спалахнула пожежа.

Осінтери припускають, що постраждало азотне підприємство. Місцевий аеропорт також закрито.

Пожежа у Тольятті

Була інформація і про активність БпЛА у тимчасово окупованому Криму. Місцеві скаржилися на численні звуки вибухів та стрілянину.

"Кримський вітер" у телеграмі вказує на влучання у систему ППО "Панцир" та детонацію боєкомплекту. Також є неперевірена інформація про пожежу на Таврійській ТЕС.

Заявлено як детонація "Панцира"

