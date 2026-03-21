Під удар потрапило місто Тольятті, агломерація Саратов – Енгельс, а також окупований Крим. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.
Дивіться також Чи припинила Україна атаки на російські НПЗ: відповідь Зеленського
Над Саратовом та Енгельсом активно працювала російська протиповітряна оборона. Місцеві писали у соціальних мережах про загрозу українських БпЛА. Прогриміли не менш як два десятки гучних вибухів близько 2 – 3 годин ночі.
Губернатор регіону попереджав про безпілотники, також відомо, що влада закривала аеропорти Саратова, а ще й Самари, Пензи, Волгограда та Ульяновська. Заявляють там і про пошкодження інфраструктури. Постраждалих нібито немає.
У Самарську область також прилетіли дрони. Жителі Тольятті пишуть у мережі про сильні вибухи, десь десяток, та спалахи. В одному з районів міста спалахнула пожежа.
Осінтери припускають, що постраждало азотне підприємство. Місцевий аеропорт також закрито.
Була інформація і про активність БпЛА у тимчасово окупованому Криму. Місцеві скаржилися на численні звуки вибухів та стрілянину.
"Кримський вітер" у телеграмі вказує на влучання у систему ППО "Панцир" та детонацію боєкомплекту. Також є неперевірена інформація про пожежу на Таврійській ТЕС.
Які є останні цікаві новини про вибухи в Росії?
Українські дрони здійснили атаку на хімічний завод "Азот" у Невинномиську 19 березня. Це підприємство є важливим для російської армії, оскільки виготовляє речовини для артилерійських снарядів.
Військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що Україна "очищує" тимчасово окуповані території від систем ППО. Тож наші удари на більшу глибину будуть успішнішими.