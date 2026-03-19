Близько 00:22 для Ставропольського краю була оголошена тривога через загрозу ударних безпілотників. Відбій дали лише о 05:33. За цей період наші дрони змогли добряче "набешкетувати" у місті Невинномиськ.
Що відомо про удар по хімзаводу у Невинномиську?
Уночі багато мешканців Невинномиська прокинулися від гучних звуків. За їхніми словами в будинках тремітили шибки, а біля машин у дворі спрацьовувала сигналізація. Загалом у місті пролунало кілька десятків вибухів.
О 01:22 губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров писав, що російська ППО збиває ворожі БпЛА, націлені на промзону Невинномиська.
Вже під ранок чиновник зауважив, що "на Ставропіллі відбили масовану повітряну атаку. Пошкоджень важливої інфраструктури немає". А у звіті міноборони Росії йдеться, що над Ставропольським краєм нібито знищено 28 безпілотників.
Монітори тим часом пишуть, що дрони атакували хімкомбінат "Азот", розташований у промзоні Невинномиська. Загалом це вже щонайменше шоста атака на це підприємство. Востаннє по ньому прилітали дрони 13 березня.
Нагадаємо, що Невинномиський азотний завод – це велике хімічне підприємство в Росії. Є одним із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії.
Раніше Reuters писав, що два заводи "Єврохіма" (Невинномиський азотний завод і Новомосковський Азот) відправили з 2022 по 2024 рік на завод імені Свердлова в Дзержинську Нижньогородської області щонайменше 38 тисяч тонн оцтової кислоти та майже 5 тисяч тонн азотної кислоти. Як зазначає видання, ці речовини використовуються для виробництва октогену та гексогену, які, своєю чергою, застосовуються у виробництві артилерійських снарядів.
Які наслідки останніх ударів України по Росії?
У ніч проти 19 березня у Севастополі була атакована військова частина 85683-С 3-го Радіотехнічного полку ППО.
Сили оборони України атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії, пошкодивши інфраструктуру та військові літаки. Удари були завдані 16 та 17 березня, внаслідок чого знищені кліматичне укриття, стоянки літаків, а також ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.
Українські дрони уразили нафтобазу у Лабінську, що в Краснодарському краї. Гасіння пожежі продовжувалося і вранці.