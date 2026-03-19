Близько 00:22 для Ставропольського краю була оголошена тривога через загрозу ударних безпілотників. Відбій дали лише о 05:33. За цей період наші дрони змогли добряче "набешкетувати" у місті Невинномиськ.

Що відомо про удар по хімзаводу у Невинномиську?

Уночі багато мешканців Невинномиська прокинулися від гучних звуків. За їхніми словами в будинках тремітили шибки, а біля машин у дворі спрацьовувала сигналізація. Загалом у місті пролунало кілька десятків вибухів.

Дрони летять бити по заводу: дивіться відео +18, містить нецензурну лексику

О 01:22 губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров писав, що російська ППО збиває ворожі БпЛА, націлені на промзону Невинномиська.

Вже під ранок чиновник зауважив, що "на Ставропіллі відбили масовану повітряну атаку. Пошкоджень важливої ​​інфраструктури немає". А у звіті міноборони Росії йдеться, що над Ставропольським краєм нібито знищено 28 безпілотників.

Монітори тим часом пишуть, що дрони атакували хімкомбінат "Азот", розташований у промзоні Невинномиська. Загалом це вже щонайменше шоста атака на це підприємство. Востаннє по ньому прилітали дрони 13 березня.

Нагадаємо, що Невинномиський азотний завод – це велике хімічне підприємство в Росії. Є одним із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії.

Раніше Reuters писав, що два заводи "Єврохіма" (Невинномиський азотний завод і Новомосковський Азот) відправили з 2022 по 2024 рік на завод імені Свердлова в Дзержинську Нижньогородської області щонайменше 38 тисяч тонн оцтової кислоти та майже 5 тисяч тонн азотної кислоти. Як зазначає видання, ці речовини використовуються для виробництва октогену та гексогену, які, своєю чергою, застосовуються у виробництві артилерійських снарядів.

