Повітряну тривогу для Краснодарського краю оголосили після дванадцятої години ночі, а скасували незадовго до сьомої ранку. Тим часом мережа вже переповнена яскравими кадрами з місця головного прильоту – нафтобази у Лабінську.

Які наслідки удару по нафтобазі у Лабінську?

Вибухи у Лабінську, і відповідно, приліт по нафтобазі стався приблизно після другої ночі. Саме у цей період місцеві почали викладати "запальні" кадри з місця події.

В оперативному штабі Краснодарського краю не стали заперечувати очевидний факт і визнали, що "у промзоні Лабінська внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на території нафтобази".

У штабі додали, що в гасінні задіяні 4 розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та спеціалісти ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.

Вочевидь, особливого успіху у приборканні пожежі окупанти не мали, адже станом на ранок нафтобаза продовжувала горіти.

Удар по нафтобазі у Лабінську

