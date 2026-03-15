Про можливості, які відкриває Україні застосування у майбутньому ракети FP-9, розповів 24 Каналу співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Шпілерман. Він пояснив, які цілі для України будуть першочерговими на російській території.

Цілі у яких російських містах пріоритетні для України?

Шпілерман зазначив, що наразі проходить тестування двигунів ракети FP-9. Робота над FP-7 потребувала багато часу, тому що не було люфтових приводів. А для FP-9 є все, затримувала роботу відсутність великого двигуна. Але зараз триває його тестування і наступним етапом будуть польоти.

Тестування, за словами головного конструктора, проходять відповідно до плану. Коли відбудеться політ і він буде успішним, тоді це буде оприлюднено.

Дальність польоту FP-9 – 850 кілометрів, і це відкриває можливості для України дістати до цілей, які раніше були важкодоступними для вітчизняних засобів.

Зверніть увагу! Ракета FP-9, як вважає авіаексперт Костянтин Криволап, може з'явитися "приблизно у вересні або жовтні 2026 року, плюс – мінус місяць". Нагадаємо, що дальність її ураження – до 855 кілометрів, швидкість – 2200 метрів за секунду, бойова частина – 800 кілограмів, висота польоту – до 70 кілометрів.

"Ми створюємо цю ракету для того, щоб діставати до Москви, Санкт-Петербургу. Всі інші міста не так захищені, і по них можемо бити крилатими ракетами і дронами. А до Москви можна ефективно дістати тільки балістикою. Там розташовано дуже багато військових підприємств та інших цілей, які мають бути уражені. Для цього ми й робимо FP-9", – наголосив він.

Росія, як зазначив співзасновник Fire Point, є моноцентричною країною, де все сконцентровано в Москві і маленький відсоток – у Санкт-Петербурзі. Те, що відбувається у Бєлгороді чи Курську, не впливає на настрій влади і її верхівки. Лише коли їхні маєтки опиняться під загрозою, тоді вони будуть щось робити.

Проте на шляху української балістики буде російська система протиповітряної оборони. Але цю проблему, впевнений він, можна розв'язати.

Зрозумілі всі алгоритми, за якими керуються С-400. Ми будемо проникати через той щит, про який ми розуміємо, як він працює. Якщо будемо мати велику швидкість влучання у ціль і не знижуватимемо її, то все відбудеться,

– підкреслив Денис Шпілерман.

Певна частина ракет, на його думку, буде перехоплюватись, але мінімум. Загалом кожна четверта влучатиме у ціль, і цього вже буде достатньо.

