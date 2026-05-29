Про останні українські розробки Володимир Зеленський розповів у ефірі телемарафону.

Що сказав Зеленський про українську балістику?

Президент зазначив, Україна працює над створенням власних балістичних ракет. Проте, за його словами, ця робота супроводжується труднощами.

Деякі країни, окрім Росії, не хочуть, щоб Україна мала цей тип зброї. Одна з основних причин – побоювання через появу нового сильного гравця у сфері озброєнь.

Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія зі зрозумілих причин. Причина у бізнесі, у конкуренції,

– заявив Володимир Зеленський.

Незважаючи на це, президент України пообіцяв довести справу до кінця. Також він заявив про бажання розробляти антибалістику.

Що сказав Зеленський про антибалістику?

Україна паралельно створює спільну європейську антибалістичну систему. Президент повідомив, що Швеція стала однією з перших учасниць проєкту.

Просуваємо ідею європейської антибалістичної системи. Ми сьогодні домовилися зі Швецією, що будемо цим займатися. Це перший із великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що потрібні ще кілька партнерів. Вже восени Україна планує перейти до практичної роботи над системою протидії балістичній загрозі.

На сьогодні лише 6 країн у світі мають власні антибалістичні комплекси. Це США, КНР, Індія, Росія. Іран та Ізраїль.

Останні заяви Зеленського про Patriot

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном президент наголосив, що поки що, окрім Patriot, в України немає інших інструментів, щоб протистояти російській балістиці. Київ має домовленості з партнерами щодо протидії загрозі балістики, проте зараз для захисту неба необхідні ракети PAC-3 до американських систем Patriot.

Володимир Зеленський розповів, що у листі до Дональда Трампа та Конгресу США написав про потребу постачання Україні ракет та самих систем Patriot. Зокрема, він пояснив як достатня кількість озброєння може повпливати на завершення війни.