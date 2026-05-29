Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW) за 28 травня.

Яка ситуація на фронті?

ISW проаналізував геолокаційні дані, які свідчать, що російські війська нібито просунулись на півночі Сумщини. Аналітики заявили, що ворог начебто захопив Попівку та Високе. до того ж міг інфільтруватись у північну частину Новодмитрівки. Інші атаки росіян в області закінчились без успіху для них.

На Харківщині українські війська утримують позиції біля Вовчанська, Лиману та Прилипки, а також половину Вільчі. Однак, за даними аналітиків, окупанти могли просунутись на понад 3 кілометри східніше Вовчанська.

Крім того, українські контратаки дозволили звільнити Одрадне та прилеглі райони, йдеться у звіті.

На Куп'янському та Боровському напрямках 28 травня тривали російські атаки, однак без просування вперед.

У Костянтинівці, що на Донеччині, російська армія намагалась інфільтруватись у місто, однак суттєвого просування не досягла. Геолокаційні кадри підтвердили, що ЗСУ утримують позиції на півдні Костянтинівки всупереч заявам Росії.

Зміни на фронті станом на 29 травня / Карти ISW

На Покровському, Новопавлівському та Добропільському напрямках російські загарбники також не досягли результатів. А ось ЗСУ мали просування у напрямку Олександрівки, в районі села Товсте.

На Запоріжжі росіяни лише намагались інфільтруватись поблизу Гуляйполя та атакували біля Оріхова.

На Херсонщині противник вів обмежені наступальні дії поблизу острова Білогрудий, але без просування, запевнили аналітики.

Ситуація на фронті станом на 29 травня / Карти ISW

До слова, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що Україна на фронті переходить до нової тактики: атакувати сили ворога ще до їхнього виходу на передову. Мовиться про удари не лише по окремих цілях, а про знищення системи логістики та забезпечення російських військ.

Генерал армії вважає, що до такої тактики вдаються запізно, але це позитивний сигнал.