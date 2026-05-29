Про це в етері 24 Каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак, додавши, що окупанти були змушені звідти відійти. ЗСУ здійснили там прорив. Місто Степногірськ майже звільнене.

СОУ витіснили ворога зі Степногірська: як це стало можливим?

Українські оборонці, як роз'яснив Ступак, у такий спосіб змогли мінімізувати кількість жертв серед цивільного населення Запоріжжя. Адже, якщо б росіяни змогли закріпитися у Степногірську, вони з панівних висот цього населеного пункту обстрілювати б обласний центр.

Як, наприклад, вони це роблять щодо Херсона. Тому це дійсно величезне досягнення, але треба дочекатись офіційного підтвердження,

– зауважив Ступак.

Розмірковуючи над тим, чому так сталося, що росіяни були вимушені відійти від Степногірська, колишній співробітник СБУ наголосив на максимально небезпечній роботі українських військових, які вони здійснювали на цій ділянці фронту. Крім того, посприяло такому перебігу подія блокування росіянам зв'язку Starlink, яке відбулось взимку, а також масштабування БпЛА на фронті.

"Їх тисячі. Росіяни кажуть про те, що ми запускаємо 10 тисяч дронів щоденно. З боку Росії летить по 6 тисяч FPV. Звісно, посприяли й дрони Hornet спільного виробництва України й США під головуванням Еріка Шмідта, колишнього виконавчого директора Google. Він торік привіз цю розробку в Україну, вона була доопрацьована тут і ці дрони останні декілька місяців жахають російську логістику – Азовську трасу", – розповів Ступак.

Ексспівробітник СБУ додав, що росіяни навіть були змушені видати пам'ятку, в якій вказується як убезпечитися на цьому шляху. А саме: маскувати військову техніку під цивільну, не наближатися до військового транспорту.

Зі слів Ступака, російські водії, яких наймають для здійснення перевезення палива до Криму чи інших окупованих регіонів сьогодні категорично відмовляються через небезпеку бути атакованими українськими безпілотниками. Тож охочих доставляти необхідне російській армії стає дедалі менше.

ЗСУ вибивають логістику ворога

Нагадаємо, раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що тепер українські оборонці націлюють дрони не лише на автошляхи, по яких пересувається противник, а і на залізничну інфраструктуру, якою той теж користується. Мета СОУ – перерізати російським військам логістику. Нещодавно сталися удари по залізничних об'єктах в окупованому Кальміуському районі міста Маріуполь (Донеччина). А в Запорізькій області, біля Метілополя, дрони уразили російські вантажівки й залізницю.

До цього під атаку безпілотників потрапив ворожий "Урал". Подія сталася на трасі між Маріуполем і Новоазовськом. Внаслідок удару транспорт вщент згорів. А на пункті переходу "Вознесенка – Новоазовськ" БпЛА прилетіли по російських вантажівках.

Атаки на ворожий транспорт значно почастішали. Як наслідок – окупаційна влада призупинила на невизначений термін перевезення на шляху Донецьк – Ясинувата – Горлівка. Противник намагається налагоджувати логістику іншими маршрутами.