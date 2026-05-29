О последних украинских разработках Владимир Зеленский рассказал в эфире телемарафона.

Что сказал Зеленский об украинской баллистике?

Президент отметил, Украина работает над созданием собственных баллистических ракет. Однако, по его словам, эта работа сопровождается трудностями.

Некоторые страны, кроме России, не хотят, чтобы Украина имела этот тип оружия. Одна из основных причин – опасения из-за появления нового сильного игрока в сфере вооружений.

Украинскую баллистику не хочет не только Россия. Россия по понятным причинам. Причина в бизнесе, в конкуренции,

– заявил Владимир Зеленский.

Несмотря на это, президент Украины пообещал довести дело до конца. Также он заявил о желании разрабатывать антибаллистику.

Что сказал Зеленский об антибаллистике?

Украина параллельно создает общую европейскую антибаллистическую систему. Президент сообщил, что Швеция стала одной из первых участниц проекта.

Продвигаем идею европейской антибаллистической системы. Мы сегодня договорились со Швецией, что будем этим заниматься. Это первый из крупных партнеров, которые нам нужны для антибаллистики,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что нужны еще несколько партнеров. Уже осенью Украина планирует перейти к практической работе над системой противодействия баллистической угрозе.

На сегодня только 6 стран в мире имеют собственные антибаллистические комплексы. Это США, КНР, Индия, Россия. Иран и Израиль.

Последние заявления Зеленского о Patriot

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном президент подчеркнул, что пока, кроме Patriot, у Украины нет других инструментов, чтобы противостоять российской баллистике. Киев имеет договоренности с партнерами по противодействию угрозе баллистики, однако сейчас для защиты неба необходимы ракеты PAC-3 к американским системам Patriot.

Владимир Зеленский рассказал, что в письме к Дональду Трампу и Конгрессу США написал о необходимости поставки Украине ракет и самих систем Patriot. В частности, он объяснил как достаточное количество вооружения может повлиять на завершение войны.