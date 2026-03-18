Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Оборонці 16 березня завдали успішного удару по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ, що в Росії.

Відомо, що це підприємство є частиною ворожої Об'єднаної авіабудівної корпорації, структури "Ростеху". "Авіастар" виробляє військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А, літаки-заправники Іл-78М-90А, а також обслуговує важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан".

За попередніми даними, під ударом опинилось кліматичне укриття та стоянки літаків.

Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня,

– додали у Генштабі.

Наступного дня, 17 березня, українські сили атакували авіаремонтний завод у Новгородській області Росії, знищивши ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

У Генштабі зауважили, що підприємство займається повним циклом ремонту та модернізації військово-транспортних літаків та деталей до них. На території заводу є власна злітно-посадкова смуга, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо територію підприємства.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

