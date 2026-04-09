Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про повернення тисячі тіл полеглих захисників?

У Координаційному штабі наголосили, що, за твердженням російської сторони, повернуті тіла належать українським військовослужбовцям.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання,

– йдеться у повідомленні.

За даними Коордштабу, репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи:

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими;

Об’єднаного центру при СБУ;

Збройних Сил України;

МВС України;

Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин;

ДСНС України;

інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Також Координаційний штаб висловив вдячність за сприяння повернення останків загиблих Героїв Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", – зазначили у Коордштабі.