Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, передає ТСН.
Які завдання в нового спеціального посла?
Георгій Тихий заявив, що державний секретар МЗС України незабаром представить посла з особливих доручень департаменту міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії, або ж спеціального посла з питань військовополонених. Відбудеться це на зустрічі у Дипломатичній академії Міністерства.
У повноваження будуть входити координація саме цих питань в рамках Міністерства: військовополонених, поводження з військовополоненими, обмінів, повернення наших людей,
– пояснив Тихий.
Водночас в МЗС не уточнили, хто саме буде обіймати нову посаду.
Речник відомства додав, що мета заходу – обговорення міжнародно-правових механізмів впливу на Росію, щоб запобігти катуванням і нелюдському ставленню в російському полоні. Також учасники прагнуть представити офіційну позицію України на міжнародних майданчиках.
Участь у зустрічі візьмуть представники громадських організацій та координатори родин тих, хто зник безвісти або перебуває у полоні.
Останні заяви про обміни полоненими
У Головному управлінні розвідки повідомили, що за 4 роки повномасштабної війни було проведено понад 70 обмінів полоненими. Наразі з російської неволі Україна повернула 8 669 як військовополонених, так і цивільних.
Нещодавній такий обмін відбувся 5 березня 2026 року. Він став результатом тристоронніх перемовин у Женеві. У перший етап до України повернулись 200 військовополонених. Деяких з них окупанти тримали майже 4 роки.