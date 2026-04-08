Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает ТСН.
Смотрите также 1193 дня плена: щемящие истории возвращения военнопленных и семей пропавших без вести
Какие задачи у нового специального посла?
Георгий Тихий заявил, что государственный секретарь МИД Украины вскоре представит посла по особым поручениям департамента международного права и международно-правового противодействия агрессии, или специального посла по вопросам военнопленных. Произойдет это на встрече в Дипломатической академии Министерства.
В полномочия будут входить координация именно этих вопросов в рамках Министерства: военнопленных, обращения с военнопленными, обменов, возвращения наших людей,
– пояснил Тихий.
В то же время в МИД не уточнили, кто именно будет занимать новую должность.
Представитель ведомства добавил, что цель мероприятия – обсуждение международно-правовых механизмов воздействия на Россию, чтобы предотвратить пытки и бесчеловечное отношение в российском плену. Также участники стремятся представить официальную позицию Украины на международных площадках.
Участие во встрече примут представители общественных организаций и координаторы семей тех, кто пропал без вести или находится в плену.
Последние заявления об обменах пленными
В Главном управлении разведки сообщили, что за 4 года полномасштабной войны было проведено более 70 обменов пленными. Сейчас из российской неволи Украина вернула 8 669 как военнопленных, так и гражданских.
Недавний такой обмен состоялся 5 марта 2026 года. Он стал результатом трехсторонних переговоров в Женеве. В первый этап в Украину вернулись 200 военнопленных. Некоторых из них оккупанты держали почти 4 года.