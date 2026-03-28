"Верить, ждать, бороться – другого варианта нет", – так говорят те, кто прошел не один круг ада. Родные военнопленных – те, кто дождался, и те, кто до сих пор ждет.

За время полномасштабной войны из российского плена удалось вернуть более 8 тысяч украинцев – и военных, и гражданских. Но во вражеском плену до сих пор остаются те, кого ждут. Их родные живут от обмена до обмена. Держатся за любую крошку новостей и верят: следующий звонок будет тем самым.

24 Канал посетил мероприятие Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Вместе ради возвращения" и пообщался с семьями бывших пленных и пропавших без вести, чтобы показать – что стоит за каждой цифрой и каждой историей.

Важно "Иногда даже с родными трудно встречаться": что переживают освобожденные из плена и как не навредить им

1193 дня в плену: удивительная история возвращения морпеха

Олегу Музлову 56 лет, из них три года он провел в российском плену. В 2015 году господин Олег присоединился к украинской армии. Служил в разных бригадах, а в декабре 2021 года стал морским пехотинцем. Как и большинство морпехов, оказавшихся в ловушке в Мариуполе, он вышел в плен в марте 2022 года.

За более чем три года плена военного перебрасывали в различные заведения содержания в России, в частности, более двух лет он провел в одной из самых суровых колоний в Мордовии.

В июне 2025 года во время одного из самых масштабных обменов пленными Олег вернулся домой. Его дочь, Екатерина Музлова, называет возвращение отца чудом.



Екатерина встречает отца после плена / Инстаграм Екатерины Музловой

В феврале 2025 года Екатерина вместе с другими семьями военнопленных ездила в Ватикан, чтобы просить помощи с обменами у Папы Римского Франциска. К сожалению, Папа Римский тогда уже болел и не смог встретиться. Зато украинцы встретились с кардиналом Маттео Дзуппи.

Тогда, вспомнила Екатерина, кардинал сказал важные слова: война закончится не тогда, когда перестанут стрелять пушки и летать ракеты, а тогда, когда все вернутся домой.

"Для меня было чудом, когда в прошлом году мой отец вернулся, а в феврале 2026 года мы вместе с ним ездили в Ватикан. Мы увиделись с Папой Лео XIV и встретились с кардиналом Маттео Дзуппи. Поэтому для нас это было очень магически. Но в чудеса надо верить, чтобы они случались. И спасибо Богу, что с нашей семьей оно случилось", – поделилась Екатерина.



Олег Музлов на встрече в Ватикане / Инстаграм Олега Музлова

Звонки, что разбивают сердце: истории, тех, кто до сих пор ждет

Пограничнику Богдану Бойчуку 51 год, по крайней мере на это надеется его дочь Юлия, ведь он почти два года считается без вести пропавшим.

Юлия призналась, что ни минуты не сомневалась, что папа пойдет в армию, когда началась полномасштабная война. Уже 24 февраля Богдан Бойчук был в военкомате, готов защищать свою родину и семью. Военный прошел различные направления и исчез во время наступления россиян на Волчанск Харьковской области в 2024 году. Тогда пограничники первыми встретили нашествие россиян.

Уже на следующий день родные узнали горькую весть о Богдане. С тех пор единственное, что их держит – это вера, что Богдан вернется домой.

Юлия отметила, что Координационный штаб является огромной поддержкой для семей без вести пропавших. Семьи действительно видят результат их работы, а особую надежду дарят возвращение тех, кто также считался без вести пропавшим.



Юлия ждет своего папу / 24 Канал

"Мы объединены верой и ждем возвращения каждого. У нас нет "не нашего" – у нас все "наши", кто бы это ни был. Мы постоянно ездим на обмены и стоим с фотокарточкой в руках. У нас нет злости: "почему не мой?" – мы рады приветствовать каждого. Мы видим их глаза, когда они радуются, что мы встречаем их. А когда они говорят, что и мы дождемся, то знаем: однажды каждый из нас получит весточку и мы услышим "я дома", – поделилась Юлия.

К сожалению, таких историй очень много. Муж Татьяны Майструк, Владимир, пропал без вести в марте 2023 года под Бахмутом. На одной из акций Татьяна узнала, что ее муж, вероятно, в плену, хотя ни в каких списках его не было. С тех пор женщина начала борьбу за возвращение Владимира домой. Татьяна поделилась практическими советами, что делать, если узнали, что близкий человек пропал без вести. Детали – в материале.

Юлия Стесюк почти полтора года ищет своего брата Павла Гудовского. Военный исчез во время боев за Волчанск. Юлия очень волновалась за брата, когда он присоединился к армии. К сожалению, ее волнение оправдалось. Тот звонок, когда сообщили об исчезновении Павла, разбил ее жизнь.

Женщина поделилась, что есть неутешительные новости о Павле, но она держится надеждой, что он в порядке.

"Сегодня путь ведет меня бороться за него дальше, а не останавливаться. И я думаю, возможно, это все-таки подсказка, что он жив. Я дождусь этого звоночка, когда мне скажут, что он уже в Украине и жив-здоров", – сказала Юлия Стесюк.



Юлия Стесюк не может сдержать эмоций, говоря о брате / 24 Канал

"Я хорошо знаю, что значит ждать": щемящее обращение освобожденного из плена воина

Мероприятие Координационного штаба "Вместе ради возвращения" завершило щемящее выступление Ивана Иванченко – военного, вернувшегося из плена. Военный признался, что никогда не забудет тот момент, когда пересек границу и имел возможность сделать первый звонок домой – жене, которая все время ждала его и боролась за него.

Я хорошо знаю, что значит ждать. И еще лучше знаю, что значит быть тем, кого ждут. Это держит. Это не дает сломаться. Это дает силы жить даже там, где кажется, что жизнь остановилась,

– сказал Иван Иванченко.



Освобожденный из плена Иван Иванченко / Координационный штаб

Самое важное в плену, сказал мужчина, – знать, что твоя семья не одна, что за тебя борются, говорят и не забывают.

"Мое присутствие здесь – доказательство того, что возвращение возможно. Даже тогда, когда кажется, что шансов нет. Мы не имеем права терять веру, потому что пока есть вера, есть борьба. А пока есть борьба, есть надежда на возвращение" – подчеркнул Иван Иванченко.

Тысячи украинцев до сих пор остаются в плену, а их семьи живут ожиданием и надеждой. Они заслуживают того, чтобы о них помнили и говорили каждый день.