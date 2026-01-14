Муж Татьяны Майструк, Владимир, пропал без вести в марте 2023 года под Бахмутом. Но что-то в этом известии не давало ей покоя – женщина верила, что ее муж может быть жив. Татьяна с головой погрузилась в общественную деятельность, помогала другим людям, чьи близкие пропали без вести. Так, на одной из акций она узнала, что ее муж, предположительно, в плену, хотя ни в каких списках его не было.

С тех пор Татьяна начала борьбу за возвращение мужа домой, что продолжается до сих пор. Татьяна рассказала свою историю в рамках подкаста "Воин свободы" специально для 24 Канала. Также женщина поделилась практическими советами, что делать, если близкий человек пропал без вести, и что точно не надо делать.

Путь Татьяны, которая 3 года борется за возвращение мужа

В марте 2023 года Татьяне пришло сообщение: "Сочувствую, ваш – 200-й". Женщина не помнит, кричала она или плакала – сплошной вакуум, наступивший от известия о гибели мужа. Очнулась – уже темно, а она стоит на коленях в комнате, тогда пришли первые мысли – надо что-то делать. Сообщила детям и так начался их путь семьи без вести пропавшего.

Начали выяснять детали. Был бой, Владимира ранили. Товарищ добрался до него, не смог нащупать пульс, передал по рации. Впоследствии товарища тоже ранили и он погиб. Поэтому во всех документах считали, что Владимир погиб. Впрочем, тело так и не вернули. В таких случаях человека считают без вести пропавшим.

"Он остался на позиции, медик его не осматривал, поэтому я не могла допустить, что он погиб. Я начала эту борьбу за его возвращение. Как-то не допускала мысли, что его уже нет. Не знаю, возможно, это вера, возможно, ощущения", – поделилась Татьяна.

История Татьяны и Владимира: смотрите видео

Женщина начала вести активную общественную деятельность. Вместе с семьями других без вести пропавших из 120 бригады территориальной обороны они создали ОО "Берегини несокрушимости", где отовсюду кричали о своих близких, чтобы о них не забыли.

"Я понимала, что мне надо что-то делать. Я не знала, забрали ли его, или он там лежит, потому что это уже оккупированные территории. Когда представляла, что он там лежит, меня охватывал ужас. Может ему холодно, может его забрать, может его пытают? Его же надо оттуда забрать...", – поделилась Татьяна.

Вместе с другими близкими пропавших без вести Татьяна делала альбомы с фото их родных, чтобы показывать освобожденным из плена – или кто-то видел их там. В 2024 году из плена вернулся парень, который утверждал, что видел Владимира в плену. Об этом Татьяна узнала на одной из акций.

Ко мне подходят и говорят: "Таню, это твой?" Я смотрю, а это – мой. И у меня сразу ужас, что это что-то плохое, потому что мы так живем, что ты не понимаешь, какое может быть сообщение. И мне говорят: "Поздравляю, твой в плену",

– рассказала Татьяна.

Впрочем, чтобы перевести Владимира из категории пропавших без вести в категорию военнопленных надо было засвидетельствовать, что его действительно видели. На это понадобилось время.

"Так сложилось, что в марте 2023 года мой муж исчез, а в марте 2025-го мне позвонили из СБУ и сообщили, что он находится в плену, потому что им подали показания", – сказала Татьяна.



Татьяна на мирной акции / Инстаграм Татьяны Майструк

Что делать, если человек пропал без вести? Важные советы

Первое, что надо сделать, если близкий человек пропал без вести, – подать заявление в Нацполицию о розыске лица. Важно сразу определить, кто будет потерпевшим, ведь именно этот человек будет активно вовлечен в процесс. Поэтому если, например, есть старенькая мама, имеющая ограничения по передвижению, стоит рассмотреть другую кандидатуру на роль потерпевшего. Также ближайший родственник защитника должен сдать свою ДНК.

Через 24 часа после подачи заявления об исчезновении надо получить выписку ЕРДР. Далее – зарегистрироваться в личном кабинете информационной системы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. В личном кабинете стоит обязательно предоставить как можно больше информации о пропавшем без вести – рост, заболевания, другие особые приметы.

Татьяна советует подавать информацию везде – в ООН, комитет Красного креста. А также найти координатора, человека, что будет сопровождать на пути оформления всех документов, ведь первое время трудно связать все, что говорят сделать.

"Мне кажется, что обязательно кто-то должен быть рядом с тобой – родные, друзья. Но важно быть рядом и не навредить. Надо искать какие-то возможности, где тебя могут поддержать", – поделилась Татьяна.

Что точно не надо делать, если человек пропал без вести?

Татьяна рекомендует не распространять много информации о без вести пропавшем, по крайней мере первое время. Особенно что касается детальных описаний, звания, воинской части и фото в форме. Во-первых, были моменты, когда местные находили раненых защитников, прятали их и это спасало им жизнь.

Кроме того, мошенники в интернете могут использовать эту информацию, чтобы манипулировать семьями пропавших без вести. Мол, они имеют информацию и за деньги могут помочь.

Также защитнику в плену может навредить информация о звании или военное формирование. Например, были случаи, что из плена возвращали азовцев, когда россияне не знали об этом. Поэтому стоит быть очень осторожным, распространяя информацию о пропавшем без вести.

Сегодня Татьяна до сих пор учится жить без надежного плеча мужа. Иногда ее накрывает волна паники, но уверенность ее мужа, что у нее все получится, – помогает держаться. Женщина часто говорит к нему, иногда даже ругает, что оставил ее, и мечтает о времени, когда Владимир снова будет дома. У них еще много планов, которые надо воплотить, поэтому она ждет его.