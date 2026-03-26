Об этом сообщил глава ГУР Олег Иващенко на мероприятии "Вместе ради возвращения". Он отметил, что Координационный штаб и вся Украина помнят обо всех порабощенных, которые находятся в плену врага, а также делают все возможное, чтобы они как можно скорее увиделись с родными.

Сколько украинцев удалось вернуть с 2022 года?

По словам главы ГУР, в течение 4 лет полномасштабного вторжения Координационный штаб работает круглосуточно ради поддержки освобожденных военнопленных, их реабилитации и интеграции в гражданскую жизнь. В этом процессе Координационный штаб является коммуникационным хабом и источником информации и поддержки для семей украинских порабощенных.

С 2022 года проведено более 70 обменов, из плена возвращено 8669 военнопленных и гражданских заложников. Репатрационные мероприятия и меры по идентификации наших людей остаются болезненной и сложной темой для каждого из нас,

– сказал он.

К сожалению, тысячи замученных и убитых украинцев вернулось на родную землю на щите – все украинцы будут помнить их борьбу за свободу и независимость нашего государства.

Обратите внимание! Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил, что именно в 2025 году удалось вернуть больше всего людей из российского плена. Он также подчеркнул, что чем дольше украинцы находятся в российской неволе, тем больше нужно времени на реабилитацию – минимум месяц.

По словам Иващенко, Координационный штаб масштабирует свою деятельность и расширяет проекты, по всей Украине работают региональные центры. В 15 областях осуществляют свою деятельность рабочие группы.

С начала 2026 года Украина провела 2 крупных обмены, один из них – в рамках Женевских договоренностей. Готовим следующие обмены,

– подчеркнул глава ГУР.

Он отметил, что важным является содействие Владимира Зеленского и активное участие семей пленных и освобожденных, в частности в Общественном совете при Координационном штабе. Процесс сложный, ведь требует организации, планирования и тщательной подготовки, одновременно Иващенко поблагодарил защитникам и их семьям за терпение и понимание.

Особое внимание уделяется работе с семьями и детьми пропавших без вести, пленных и погибших. Юридические консультации, психологическая поддержка, индивидуальные консультации и групповые встречи являются небольшой частью работы Координационного штаба. Также он организует социальные проекты, например "Люди будущего". Благодаря ему сотни детей имеют возможность бесплатно учиться различным ремеслам, отдыхать в Украине и за рубежом.

