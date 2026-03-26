Об этом рассказал на мероприятии "Вместе ради возвращения" руководитель секретариата Координационного штаба, полковник Богдан Охрименко, передает 24 Канал. По его словам, сейчас происходит диалог, обсуждаются определенные уточнения, продолжается согласование позиций.
Кого в первую очередь вносят в списки на обмен?
В прошлый раз обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 5 – 6 марта. Тогда удалось вернуть 5 числа 200 украинских военнослужащих, а 6-го – еще 300 защитников.
По словам руководителя секретариата Координационного штаба, позиция украинской стороны – освобождать в первую очередь тяжелобольных, женщин, а также тех людей, которые дольше всего находятся в российском плену.
Это люди, которые стали заложниками до полномасштабного вторжения, мы о них не забываем, но вместе с тем и о людях, которые попали в плен в 2022, 2023 годах,
– озвучил Охрименко.
Руководитель секретариата Координационного штаба сообщил, что украинцев, которые были взяты в плен до 2022 года, сейчас насчитывается не так много, как тех, которые оказались в заложниках России после начала широкомасштабной войны (военные, гражданские).
Мы говорим о десятках граждан, которые еще остаются в плену с 2014 года, начала вооруженной агрессии. Конечно, что наибольшее количество тех, которые попали в плен после 2022-го,
– подытожил Охрименко.
Сколько пленных было освобождено в последнее время?
- В период четырех лет удалось освободить из российского плена 8050 украинцев. Речь идет не только о военнослужащих, но и гражданских граждан. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что это стало возможным благодаря усилиям и совместной работе дипломатов, государственных органов, правозащитников, а также международных партнеров.
- Недавно, 5 марта, состоялся первый этап обмена пленными, о котором стороны договорились на переговорах в Женеве. В Украину в тот день вернули 200 военнослужащих. Среди них представители ВМС, Сухопутных войск, ТрО, СБС, ДШВ, ВС, а также Нацгвардии, ГПС и Государственной спецслужбы транспорта. В числе освобожденных были и защитники Мариуполя, которых держали в плену почти 4 года.
- 6 марта еще 300 украинских военных удалось освободить из плена России. Среди них бойцы ВСУ, Нацгвардии, пограничники. Они защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях. Большинство из них находились в плену более года, а некоторые – с 2022 года.