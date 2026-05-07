Первая украинская атака безэкипажных катеров по российским кораблям по базе Черноморского флота в Севастополе 29 октября 2022 года заставила оккупантов серьезно задуматься над изменением концепции защиты всех бухт Крыма, а также искать в корне другие подходы к обороне моста через Керченский пролив. Появление беспилотных надводных аппаратов стало своеобразным геймчейнджером: имея несопоставимое преимущество в силах и средствах на воде, Москва потеряла контроль над морем, превратилась из охотника на добычу.

Экипажи многочисленных фрегатов, ракетных катеров, буксиров и тральщиков сначала пытались спрятать суда в бухтах оккупированного полуострова, но впоследствии сбежали в Новороссийск – наиболее удаленной от Украины базы в Черном море. От "перехода на выгодные позиции" россиян не сдержал даже тот факт, что в новой локации не было всей необходимой инфраструктуры для обслуживания и снаряжения кораблей – настолько опасным на тот момент было пребывание флотилии в Крыму.

Спустя почти 4 года ситуация на море практически не изменилась. Военные суда оккупантов не чувствуют себя свободно уже в нескольких сотнях метров от порта, и у причалов им совершенно опасно, поскольку украинские специалисты уже научились обходить многоуровневую защиту россиян. Впрочем, говорить, что захватчики никак не обезопасили свои корабли от атак, совсем нельзя, ведь они действительно внедрили новые правила безопасности. Военные корабли чаще всего начали двигаться таким образом, чтобы их физически прикрывали гражданские суда, оккупанты кратно увеличили патрулирование акватории с воздуха, а все порты оборудовали боновыми заграждениями.

Этот комплекс мероприятий значительно ограничил возможности Сил Обороны, однако отнюдь не создал россиянам безопасных мест в море.

Редакция 24 Канала получила от частной разведывательной компании Dallas дамп почты севастопольской компании "Электрон-Звезда", выполнявшей субподрядные работы для российских ВМС. Насколько эффективным решением было отгородиться плавучими преградами, какие предприятия к этому причастны, и почему Черноморская флотилия обречена на постепенное затопление, читайте в материале.

Что такое "Электрон-Звезда" и как она связана с производителем всех крылатых ракет

Общество с ограниченной ответственностью "Электрон-Звезда" (ОГРН 1149204016906, ИПН 9201005654) до захвата Россией Крыма занималось изготовлением важных деталей для управления беспилотниками и крылатыми ракетами – измерителей угловых ускорений. Эти приборы под названием ИУУ-М-3-01 хоть и были немного устаревшими, активно закупались российскими производителями оружия.

Впрочем, после оккупации полуострова местные и приезжие бизнесмены прибрали к рукам производственные мощности компании и довели ее до почти полного банкротства. В 2017 году конвейер был остановлен, а штат из 800 работников сократили до 25. Впоследствии ООО перешло в собственность АО "Корпорация "Тактическое Ракетное Оружие" (83,6% акций) и АО "ДНПП "Регион" (16,4% акций).



Структура собственности ООО "Электрон-Звезда" по состоянию на 2025 год / Скриншот с российских сайтов

Основной сферой деятельности компании стала передача остатков ее помещений в аренду, поэтому до фактической ликвидации компании в январе 2026 года на работе в "Электрон-Звезде" числилось только два человека – директор и бухгалтер.



До оккупации Крыма компания имела производственные мощности и штат в 800 человек / Скриншот с российских сайтов

Для чего именно один из главных поставщиков оружия и компонентов для российской авиации "Тактическое ракетное вооружение", а также разработчик и поставщик высокоточного вооружения морского и авиационного базирования "ГНПП "Регион" приобрели фактически неликвидную компанию с минимальной по их меркам прибылью, остается загадкой.



Перечень помещений, оставшихся на балансе "Электрон-Звезды" по состоянию на 2024 год / Скриншот с почты ООО "Электрон-Звезда"

Возможно, речь идет о необходимости завладения технологиями производства ИУУ-М-3-01. Так или иначе, незадолго до начала полномасштабного вторжения "Электрон-Звезда" ненадолго получила новую жизнь.

Боны, противолодочные ракетные комплексы и сигнальные приборы: как россияне усиливали защиту портов с 2020 года

В 2020 году, когда Россия очень активно готовилась к большой войне, в Кремле решили усилить охрану объектов Черноморского флота. Среди мероприятий, которые проводили оккупанты, было и установление в некоторых бухтах боновых заграждений – плавучих барьеров, верхняя часть которых находится над водой, а нижняя (сетка или цепи) опускается на глубину от 5 до 30 и более метров. Таким образом захватчики хотели обезопасить себя от проникновения водолазов-диверсантов, и вообще дополнительно перекрыть доступ лишних лиц к военным портам.



Плавучая часть боновых заграждений во время монтажа в бухте Севастополя / Фото из соцсетей "губернатора" Севастополя

Заказ от министерства обороны по установке бонов в морских гаванях в Крыму получила московская компания АО "Комплексные системы 2020" ("КС 2020"), которая на тот момент арендовала у "Электрон-Звезды" некоторые складские помещения. Так и родилась схема: государство отдает тендер столичному предприятию, а то в свою очередь передает подряд севастопольской компании.



Договор подряда по установке бонов в бухте Константиновская в Севастополе (госконтракт №2122187301641412209220292) / Скриншот с почты ООО "Электрон-Звезда"

Перед тем, как заключить соответствующие контракты, "Электрон-Звезда" даже получила от ФСБ лицензию на работы, связанные с государственной тайной.



Тайна раскрыта / Фото с почты ООО "Электрон-Звезда"

Параллельно с установкой плавучих препятствий, "Электрон-Звезда" получала другие субподряды – от своей совладелицы АО "ГНПП "Регион". Касались они развертывания ракетных и торпедных комплексов, а также подготовки самих боеприпасов согласно государственному заказу №202218730291432209211338 "на выполнение работ "переприготовления практического морского противолодочного вооружения".

Согласно имеющимся документам с почты компании, до полномасштабного вторжения "дочка" КТРВ занималась обустройством достаточно серьезной защиты бухт в Керчи, Феодосии и Севастополе.

Как россияне улучшали защиту портов от атак с моря и какие компании принимали в этом участие?

После того как путинский блицкриг провалился, а на поле боя в Черном море появились безэкипажные катера, россиянам пришлось всерьез менять подходы обороны важных объектов в воде. Ведь в новых условиях Украина вполне могла бы практически беспрепятственно и быстро уничтожить все военные корабли и инфраструктуру флотилии. Поэтому россияне начали дополнительно закрывать старыми баржами входы в некоторые бухты, увеличивать количество патрульных вылетов авиации, раздавать оружие морякам гражданских судов, а также увеличивать и улучшать систему боновых заграждений.



Баржи у входа в Севастопольскую бухту / Скриншот из группы "Крымский ветер"

В таких совсем не технологичных изделиях, как боновые заграждения, начали появляться дополнительные элементы: сигнально-блокировочные и сигнально-световые устройства, радиолокационные отражатели и тому подобное.

Детали для построения конструкций “Электрон-Звезде” могли продавать как юридические, так и физические лица. Например, в документах фигурировала ООО "Металлкомплект" в лице директора Дениса Косаша, а наряду с этой компанией договор о поставке ООО заключала и с ИП Федором Кудрявцевым.

Для перевозки конструкций "Электрон-Звезда" почти всегда нанимала местных индивидуальных предпринимателей. Например, Николай Владимирович Ильчук (по данным Manticore, имеет паспорт серии 3915 с номером 070200, ИНН 920250419708 и СНИЛС 18112846455) и Александр Федорович Жаболенко (оккупант, приехавший на полуостров после захвата с паспортом 0914 372826, ИННом 254008017201, СНИЛСом 05488934815) в сентябре 2023 года были привлечены к предоставлению автотранспортных услуг для проекта минобороны России.

Аналогичные услуги оккупантам предоставляли также ООО "Автопилот" (гендиректор Елена Алексеевна Милованова), ООО "ЦЕНТУРИОН-В" и его директор ИП Дмитрий Васильевич Васильченко и тому подобное.

Для монтажных и строительных работ на объектах министерства обороны России нанимали также и крупные компании, и частных предпринимателей. Так, в одной из бухт Севастополя сборкой боновых сооружений занимался ИП Андрей Петрович Теренов.



Приложение к договору о монтаже боновых сооружений в Севастополе / Фото с почты ООО "Электрон-Звезда"

Тогда как аналогичные работы в Феодосии проводили работники Санкт-Петербургской "Европейской водолазной компании" или ООО "ЕВК" (ОГРН 1197847153789 и ИНН 7804653482).



Приложение к договору о монтаже боновых сооружений в Военной гавани Феодосии / Фото с почты ООО "Электрон-Звезда"

Последняя компания, с довольно интересным для российской геополитической позиции названием, выполняла также все водолазные работы по субподрядам "Электрон-Звезды". За счет чего получила огромные средства из бюджета. Согласно смете по обустройству боновых заграждений в Феодосии, только на этот проект "ЕВК" получила более 4,6 миллиона рублей.



Скриншот сметы работ ООО "ЕВК" в Феодосии / Источник – почта ООО "Электрон-Звезда"

На вышеперечисленных лицах и компаниях список причастных к появлению незаконных сооружений в бухтах Крыма не ограничивается. Полный список субподрядчиков редакция 24 Канала передала правоохранительным органам.

Насколько помогли россиянам обновленные подходы к безопасности, оценить крайне сложно. Можно смело утверждать, что полностью обезопасить порты от атак оккупантам все равно не удалось. Ведь, с одной стороны, Силы Обороны все равно продолжили отправлять на дно остатки Черноморского флота оккупантов, и сами суда быстро перебазировались в более отдаленный и укрепленный, но отнюдь никак не более безопасный Новороссийск. Более того, к безэкипажным катерам на вооружении Украины добавились еще и беспилотники с ракетами.

Впрочем, несмотря на условно сомнительный вклад боновых сооружений в безопасность контролируемых россиянами портов Черного моря, "Электрон-Звезда" смогла получить еще и контракты на обслуживание этих заграждений в военной базе Балтийка, акваториях бухт Константиновская, Южная в Севастополе, Краснорадском водохранилище и других объектах.

Не бонами едиными. Как "Электрон-Звезда" связана с новейшим противоминным и диверсионным подводным комплексом

Сдача в аренду объектов недвижимости и участие в строительстве боновых сооружений – не весь перечень деятельности севастопольской компании. Работники "Электрон-Звезды" некоторое время пытались заняться ремонтом и попытками доработать до вменяемого состояния новейший подводный противоминный комплекс.

Интегрированная система поиска и уничтожения мин (по-русски ИСПУМ) под названием "Александрит" была официально представлена ГНПП "Регион" в 2019 году и представляла собой оборудование, устанавливаемое на тральщики проекта 12700. Она состояла из самоходного подводного аппарата и многих других узлов и изделий.

На бумагах "Александрит-ИСПУМ" представлял собой уникальный аппарат с гидроакустикой, позволяющей искать мины даже сквозь грунт.



Подводный аппарат комплекса "Александрит-ИСПУМ-Э" / Фото с сайта ГНПП "Регион"

Впрочем, в деле работа комплекса оказалась совсем другой. Так после того, как в 2020 году Черноморский флот пополнили кораблями с "Александритом", первые же попытки использования комплекса привели выхода его из строя на достаточно долгий срок. "Вундервафля" российских инженеров-изобретателей оказалась относительно ничтожной тратой миллионов.

Не будем брать во внимание тот факт, что электрооптический кабель самоходного подводного аппарата просто наматывался на винты и отрывался от судна, из-за чего комплекс просто шел на дно. Дело в том, что даже когда экипажу тральщика удавалось сохранить контроль над "Александритом", его гидракустическая станция поиска мин вообще не демонстрировала нормальную работу. Выяснилось, что изобретение сканировало воду и грунт только под собой: никакой информации об объектах, находящихся по бокам от корабля, станция не предоставляла. При этом количество ложных срабатываний на просто зашкаливало. Соответственно никакой ситуативной осведомленности о состоянии заминирования акватории у экипажей тральщиков проекта 12700 и быть не могло.

Только маленькое описание недостатков "Александрита-ИСПУМ" / Фото с почты ООО "Электрон-Звезда"

Поэтому неудивительно, что у ГНПП "Регион" как у разработчика противоминного комплекса возникла критическая потребность в складских помещениях – чтобы хранить там остатки "Александритов", ремонтировать и обслуживать их. Арендовали площади, конечно, у "Электрон-Звезды", однако делегировать этой компании больше работ относительно ИСПУМов не удалось – для этого нужно было вкладывать деньги на получение соответствующих лицензий, искать отдельных специалистов и тому подобное. Особенно с учетом того, что московские инженеры всерьез работали над модернизацией первой версии противоминного комплекса и хотели впоследствии внедрить в самоходный аппарат не только функцию поиска и нейтрализации мин, а еще и возможность проведения диверсионных работ. Никто не был заинтересован, чтобы кусок финансирования получила севастопольская “прокладка”.

Именно поэтому предложения директора "Электрон-Звезды" по более широкому привлечению этой компании в обслуживание ИСПУМа и других изделий "Региона" не нашло никаких откликов.



Предложения директора "Электрон-Звезды" Сергея Бекеша руководителю "ГНПП "Регион" / Фото с почты ООО "Электрон-Звезда"

Поэтому впоследствии захватчики прекратили видеть целесообразным содержание компании и в начале 2026 года "Электрон-Звезду" ликвидировали.

Черноморский флот терпит бедствие без шансов на спасение

Судьба производителя измерителей угловых ускорений после попадания в российскую оккупацию является лучшей иллюстрацией упадка. Как за чуть более чем 6 лет из крупной компании и собственными мощностями можно превратиться в сплошного банкрота, сдающего в аренду помещения.

Впрочем, значительно большую катастрофу сейчас переживает Черноморский флот России – огромная и распиаренная махина с десятками кораблей, оснащенных по последнему слову техники, вынуждена прятаться за неэффективными боновыми сооружениями в надежде на выживание. И нет никакой разницы, кто будет обслуживать плавучие заграждения после смерти "Электрон-Звезды", ведь едва ли не еженедельные поражения судов красноречиво свидетельствуют о том, что остатки флотилии уже давно подали в Кремль сигнал Mayday. Однако на спасение никто не придет, поскольку у Москвы есть только два варианта. Выводить остатки судов через Каспий и расписаться в том, что Россия полностью проиграла битву за море, или оставаться и терпеть болезненные удары СОУ до того момента, когда во всех портах и в открытой воде не останется ни одного корабля Черноморского флота.