В то же время в штабе отмечают: работа продолжается, ведь многие люди до сих пор ждут возвращения.

Сколько украинцев удалось вернуть из плена?

В Координационном штабе отметили, что за четыре года деятельности ключевым результатом стало возвращение 8050 украинских граждан. Речь идет как о военных, так и о гражданских, которых удерживали в российской неволе.

В ведомстве отметили, что этот результат стал возможным благодаря слаженной работе государственных органов, дипломатов, правозащитников и международных партнеров.

Несмотря на это, там подчеркнули, что сейчас не время для празднований, ведь многие украинцы все еще находятся в плену.

В Координационном штабе отметили, что хорошо понимают боль и усталость семей, которые до сих пор ждут возвращения своих близких. Там заверили, что знают о каждом воине, который остается в неволе, и продолжают работать над их возвращением.

Мы понимаем боль и усталость тех, кто до сих пор ждет. Мы знаем о каждом и каждой, кто остается в неволе. Впереди еще очень много сложной, часто невидимой работы, и мы не остановимся, пока не завершим ее,

– говорят в ведомстве.

В штабе отметили, что каждое действие и каждый голос важны в общей борьбе за возвращение украинцев домой.

Возвращение украинцев из плена: последние новости