Водночас у штабі наголошують: робота триває, адже багато людей досі чекають на повернення.

Скільки українців вдалося повернути з полону?

У Координаційному штабі зазначили, що за чотири роки діяльності ключовим результатом стало повернення 8050 українських громадян. Йдеться як про військових, так і про цивільних, яких утримували у російській неволі.

У відомстві наголосили, що цей результат став можливим завдяки злагодженій роботі державних органів, дипломатів, правозахисників і міжнародних партнерів.

Попри це, там підкреслили, що нині не час для святкувань, адже багато українців все ще перебувають у полоні.

У Координаційному штабі зазначили, що добре розуміють біль і втому родин, які досі чекають на повернення своїх близьких. Там запевнили, що знають про кожного воїна, який залишається у неволі, і продовжують працювати над їхнім поверненням.

Ми розуміємо біль і втому тих, хто досі чекає. Ми знаємо про кожного і кожну, хто залишається в неволі. Попереду ще дуже багато складної, часто невидимої роботи, і ми не зупинимося, поки не завершимо її,

– кажуть у відомстві.

У штабі наголосили, що кожна дія та кожен голос важливі у спільній боротьбі за повернення українців додому.

Повернення українців з полону: останні новини