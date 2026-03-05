На зворушливому відео видно, як його донечка одразу почала плакати. Обоє дітей зазначили, що дуже сумувала за батьком, передає 24 Канал.

Перший дзвінок дітям після полону

Звільнений з полону Олександр, обіймаючи дружину, одразу взяв до рук телефон і заталефонував дітям – донці та сину.

Тато за вами дуже скучив, ви ж мої… Не плач, доню, тато буде вдома. Я вас дуже сильно люблю,

– сказав чоловік дітям.

Звільнений з полону батько говорить з дітьми: дивіться відео

Раніше Крістіна розповіла, що вона з чоловіком виїхали з тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області. Дружина виховувала дітей, а чоловік став на захист держави, згодом потрапивши в полон.

Важливо! Завтра, 6 березня, відбудеться другий етап обміну. Він може бути масштабнішим, ніж сьогодні – ймовірно, в Україну повернуться 300 оборонців.

Обмін полоненими: деталі