На зворушливому відео видно, як його донечка одразу почала плакати. Обоє дітей зазначили, що дуже сумувала за батьком, передає 24 Канал.
Дивіться також У полоні України перебуває найбільша за весь час кількість росіян, – проєкт "Хочу жить"
Перший дзвінок дітям після полону
Звільнений з полону Олександр, обіймаючи дружину, одразу взяв до рук телефон і заталефонував дітям – донці та сину.
Тато за вами дуже скучив, ви ж мої… Не плач, доню, тато буде вдома. Я вас дуже сильно люблю,
– сказав чоловік дітям.
Звільнений з полону батько говорить з дітьми: дивіться відео
Раніше Крістіна розповіла, що вона з чоловіком виїхали з тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області. Дружина виховувала дітей, а чоловік став на захист держави, згодом потрапивши в полон.
Важливо! Завтра, 6 березня, відбудеться другий етап обміну. Він може бути масштабнішим, ніж сьогодні – ймовірно, в Україну повернуться 300 оборонців.
Обмін полоненими: деталі
З російського полону повернулись представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Сил Безпілотних Систем, Десантно-штурмових військ та Повітряних сил.
У Коордштабі також зазначили, що серед визволених є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.
Військовослужбовці захищали служили на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках, а крім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів.