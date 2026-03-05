Про це повідомляє проєкт "Хочу жить" на тлі першого етапу великого обміну військовополоненими між українською та російською сторонами.

Як Росія виступає проти обмінів?

Про проведення обміну полоненими сторони домовилися у рамках переговорів у швейцарській Женеві. Росія продовжує відмовлятися від проведення гуманітарного обміну у форматі "всіх на всіх", погоджуючи лише такі заходи.

Наразі в українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених – тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених,

– ідеться у повідомленні.

Попри те, що Росія повертає усіх повернутих військовополонених назад у бої на фронт, а обмін у форматі "всіх на всіх" дозволив би російській армії заповнити втрати, Москва все одно не хоче вдаватися до подібних кроків.

Пояснюючи рішення Росії, у "Хочу жить" наголошують, що відмова Кремля від такого обміну є свідомим бажанням продовжувати утримувати українських бійців замість повернення своїх військовополонених.

"При цьому, на відміну від Росії, згідно з українським законодавством перебування в полоні є підставою для звільнення з військової служби, чим той, хто пройшов через пекло російського полону" і користується", – додає проєкт.

Довідково. Український президент Володимир Зеленський після безпекової конференції у Мюнхені повідомляв, що кількість військовополонених росіян становить 4 тисячі. Водночас Росія утримує 7 тисяч українських захисників.

Чого чекати від обмінів?