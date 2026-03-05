Про це повідомляє проєкт "Хочу жить" на тлі першого етапу великого обміну військовополоненими між українською та російською сторонами.
Як Росія виступає проти обмінів?
Про проведення обміну полоненими сторони домовилися у рамках переговорів у швейцарській Женеві. Росія продовжує відмовлятися від проведення гуманітарного обміну у форматі "всіх на всіх", погоджуючи лише такі заходи.
Наразі в українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених – тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених,
– ідеться у повідомленні.
Попри те, що Росія повертає усіх повернутих військовополонених назад у бої на фронт, а обмін у форматі "всіх на всіх" дозволив би російській армії заповнити втрати, Москва все одно не хоче вдаватися до подібних кроків.
Пояснюючи рішення Росії, у "Хочу жить" наголошують, що відмова Кремля від такого обміну є свідомим бажанням продовжувати утримувати українських бійців замість повернення своїх військовополонених.
"При цьому, на відміну від Росії, згідно з українським законодавством перебування в полоні є підставою для звільнення з військової служби, чим той, хто пройшов через пекло російського полону" і користується", – додає проєкт.
Довідково. Український президент Володимир Зеленський після безпекової конференції у Мюнхені повідомляв, що кількість військовополонених росіян становить 4 тисячі. Водночас Росія утримує 7 тисяч українських захисників.
Чого чекати від обмінів?
У рамках нового обміну додому повернули, зокрема, захисників Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки. Звільнені бійці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках.
Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити й офіцерів. Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені виплати.
Уже у п'ятницю, 6 березня, відбудеться другий етап обміну. За попередньою інформацією, він може бути масштабнішим й дозволить повернути додому більшу кількість українських військових – у форматі "300 на 300".