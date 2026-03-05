Об этом сообщает проект "Хочу жить" на фоне первого этапа большого обмена военнопленными между украинской и российской сторонами.

Как Россия выступает против обменов?

О проведении обмена пленными стороны договорились в рамках переговоров в швейцарской Женеве. Россия продолжает отказываться от проведения гуманитарного обмена в формате "всех на всех", соглашаясь только такие меры.

Сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных – тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных,

– говорится в сообщении.

Несмотря на то, что Россия возвращает всех возвращенных военнопленных обратно в бои на фронт, а обмен в формате "всех на всех" позволил бы российской армии восполнить потери, Москва все равно не хочет прибегать к подобным шагам.

Объясняя решение России, в "Хочу жить" отмечают, что отказ Кремля от такого обмена является сознательным желанием продолжать удерживать украинских бойцов вместо возвращения своих военнопленных.

"При этом, в отличие от России, согласно украинскому законодательству пребывание в плену является основанием для увольнения с военной службы, чем многие, кто прошел через ад российского плена, и пользуются", – добавляет проект.

Справочно. Украинский президент Владимир Зеленский после конференции по безопасности в Мюнхене сообщал, что количество военнопленных россиян составляет 4 тысячи. В то же время Россия удерживает 7 тысяч украинских защитников.

Чего ждать от обменов?