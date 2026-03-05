На трогательном видео видно, как его дочь сразу начала плакать. Оба ребенка отметили, что очень скучала по отцу, передает 24 Канал.

Первый звонок детям после плена

Освобожденный из плена Александр, обнимая жену, сразу взял в руки телефон и позвонил детям – дочери и сыну.

Папа по вам очень соскучился, вы же мои... Не плачь, дочь, папа будет дома. Я вас очень сильно люблю,

– сказал мужчина детям.

Освобожденный из плена отец говорит с детьми: смотрите видео

Ранее Кристина рассказала, что она с мужем выехали из временно оккупированного Бердянского района Запорожской области. Жена воспитывала детей, а муж стал на защиту государства, впоследствии попав в плен.

Важно! Завтра, 6 марта состоится второй этап обмену. Он может быть более масштабным, чем сегодня – вероятно, в Украину вернутся 300 защитников.

