Об этом она рассказала 24 каналу, отметив, что ждала мужа почти 2 года. Она выразила надежду, что все украинцы дождутся своих близких из плена.

Кристина дождалась мужа из плена

До полномасштабного вторжения Кристина с Александром проживали в Бердянском районе Запорожской области. После выезда из оккупации муж сразу ушел на фронт защищать Украину и впоследствии попал в плен.

Там муж Кристины был почти 23 месяца. Однако 5 марта защитник наконец вернулся домой.

"Я тебя люблю" – первое, что сказал Александр, увидев жену, когда вышел из автобуса. Вокруг – много людей, но влюбленные на них не обращают внимания и радостно обнимаются.

Первая встреча мужа и жены: смотрите видео

Сейчас Кристина находится под бешеными эмоциями. Однако, по ее словам, муж вернулся – это самое главное.

Я очень счастлива и рада, что он вернулся. Я его люблю,

– сказала женщина.

Она добавила, что она желает всем украинцам дождаться своих родных из российского плена. Она подчеркнула, что нельзя терять надежды, только верить.

