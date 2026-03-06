Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Смотрите также Лечение и увольнение со службы: какие права имеют украинцы после возвращения из вражеского плена

Что известно об освобожденных защитниках?

6 марта состоялся второй этап обмена пленными в рамках женевских договоренностей. Домой вернулось 300 украинских защитников.

Среди освобожденных – бойцы ВСУ, в частности военнослужащие ТрО, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Некоторые из них находились в российском плену еще с 2022 года. Все возвращенные защитники – матросы, солдаты и сержанты.

Самому старшему военному, которого удалось освободить во время этого обмена – 60 лет, а самому молодому – 26 лет. Известно, что последний попал в плен к оккупантам, когда ему было всего 22 года.

300 украинцев вернулись из российского плена: смотрите видео

Кого Украине удалось вернуть во время первого этапа обмена?