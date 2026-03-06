Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Что известно об освобожденных защитниках?
6 марта состоялся второй этап обмена пленными в рамках женевских договоренностей. Домой вернулось 300 украинских защитников.
Среди освобожденных – бойцы ВСУ, в частности военнослужащие ТрО, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Некоторые из них находились в российском плену еще с 2022 года. Все возвращенные защитники – матросы, солдаты и сержанты.
Самому старшему военному, которого удалось освободить во время этого обмена – 60 лет, а самому молодому – 26 лет. Известно, что последний попал в плен к оккупантам, когда ему было всего 22 года.
Кого Украине удалось вернуть во время первого этапа обмена?
5 марта украинская сторона провела обмен военнопленными в формате 200 на 200.
Тогда удалось вернуть защитников Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины и Запорожья.
Украина вернула военнослужащих Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил Беспилотных Систем, ДШВ, ВС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Среди освобожденных были защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.