Про це розповів на заході "Разом заради повернення" керівник секретаріату Координаційного штабу, полковник Богдан Охріменко, передає 24 Канал. З його слів, нині відбувається діалог, обговорюються певні уточнення, продовжується узгодження позицій.

Кого в першу чергу вносять у списки на обмін?

Попереднього разу обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 5 – 6 березня. Тоді вдалося повернути 5 числа 200 українських військовослужбовців, а 6-го – ще 300 захисників.

Зі слів керівника секретаріату Координаційного штабу, позиція української сторони – звільняти першочергово важкохворих, жінок, а також тих людей, які найдовше перебувають в російському полоні.

Це люди, які стали заручниками до повномасштабного вторгнення, ми про них не забуваємо, але разом з тим і про людей, які потрапили до полону в 2022, 2023 роках,

– озвучив Охріменко.

Керівник секретаріату Координаційного штабу повідомив, що українців, які були взяті у полон до 2022 року, нині налічується не так багато, як тих, які опинилися в заручниках Росії після початку широкомасштабної війни (військові, цивільні).

Ми говоримо про десятки громадян, які ще залишаються у полоні з 2014 року, початку збройної агресії. Звичайно, що найбільша кількість тих, які потрапили у полон після 2022-го,

– підсумував Охріменко.

Скільки полонених було звільнено останнім часом?