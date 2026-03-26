Про це розповів на заході "Разом заради повернення" керівник секретаріату Координаційного штабу, полковник Богдан Охріменко, передає 24 Канал. З його слів, нині відбувається діалог, обговорюються певні уточнення, продовжується узгодження позицій.
Кого в першу чергу вносять у списки на обмін?
Попереднього разу обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 5 – 6 березня. Тоді вдалося повернути 5 числа 200 українських військовослужбовців, а 6-го – ще 300 захисників.
Зі слів керівника секретаріату Координаційного штабу, позиція української сторони – звільняти першочергово важкохворих, жінок, а також тих людей, які найдовше перебувають в російському полоні.
Це люди, які стали заручниками до повномасштабного вторгнення, ми про них не забуваємо, але разом з тим і про людей, які потрапили до полону в 2022, 2023 роках,
– озвучив Охріменко.
Керівник секретаріату Координаційного штабу повідомив, що українців, які були взяті у полон до 2022 року, нині налічується не так багато, як тих, які опинилися в заручниках Росії після початку широкомасштабної війни (військові, цивільні).
Ми говоримо про десятки громадян, які ще залишаються у полоні з 2014 року, початку збройної агресії. Звичайно, що найбільша кількість тих, які потрапили у полон після 2022-го,
– підсумував Охріменко.
Скільки полонених було звільнено останнім часом?
- В період чотирьох років вдалося звільнити з російського полону 8050 українців. Мовиться не лише про військовослужбовців, а й цивільних громадян. В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що це стало можливим завдяки зусиллям і спільній роботі дипломатів, державних органів, правозахисників, а також міжнародних партнерів.
- Нещодавно, 5 березня, відбувся перший етап обміну полоненими, про який сторони домовились на переговорах у Женеві. В Україну того дня повернули 200 військовослужбовців. Серед них представники ВМС, Сухопутних військ, ТрО, СБС, ДШВ, ПС, а також Нацгвардії, ДПС та Державної спецслужби транспорту. У числі визволених були й оборонці Маріуполя, яких тримали у полоні майже 4 роки.
- 6 березня ще 300 українських військових вдалося визволити з полону Росії. Серед них бійці ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники. Вони захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Більшість із них перебували у полоні понад рік, а деякі – з 2022 року.