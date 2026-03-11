Бывший пленный Вильгельм Витюк рассказал 24 Каналу, в каком отношении нуждаются военнослужащие, которые вернулись из плена. Он объяснил, как не нужно с ними себя вести.
Каким должно быть отношение окружающих к освобожденным из плена?
Витюк отметил, что не нужно людей, которые вернулись из плена, отделять от всех остальных. Они – не отдельная категория, а обычные люди, которые имеют опыт фронта и плена.
"Прежде всего людям, общающихся с военными, которые вернулись из плена, не нужно обесценивать их опыт и сравнивать его с чьим-то опытом. Категорически запрещено говорить, что есть так, а есть – по-другому, кому-то повезло больше, кому-то – меньше", – подчеркнул он.
Стоит знать. Оператор БПЛА Елена, чей отец вернулся плена, обращалась к специалистам относительно того, как правильно общаться с людьми, которые имеют такой опыт. По ее словам, к освобожденным из плена чрезвычайно важно относиться с позиции эмпатии. Также не нужно говорить чего-то лишнего. Можно просто спросить: "Как ты?". Если человек захочет рассказать, он это сделает. Кроме того, не стоит заставлять говорить о болезненных вещах – человек должен "переработать это и прожить внутри", и тогда, вероятно, сможет этим поделиться.
Также очень важно уважительное отношение к освобожденному из плена – как к обычному человеку, которого ты мало знаешь.
Нормальный человек будет общаться с другим малоизвестным человеком по меньшей мере уважительно. Здесь так же,
– отметил Вильгельм Витюк.
Он добавил, что к бывшим пленным нужно обычное уважительное отношение, даже не бережное. Уважение в любом случае должно присутствовать.
Что известно об обмене пленными, который состоялся 5 – 6 марта?
Украина и Россия 5 февраля провели обмен пленными. Домой из плена в этот день вернулось 200 украинских военнослужащих.
На следующий день, 6 марта, вернулись в Украину еще 300 наших защитников, которые были в российском плену. Кроме того, удалось освободить двух гражданских украинцев.
В Украину вернулись представители Сухопутных войск, ДШВ, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, Воздушных сил, Сил Беспилотных Систем, а также бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Кроме солдат и сержантов, среди освобожденных из плена есть офицеры. Самому молодому освобожденному військовому исполнилось 26 лет, самому старшему – 60.
Эти защитники воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях. Кроме того, они участвовали в обороне Мариуполя.