Про це повідомив очільник ГУР Олег Іващенко на заході "Разом заради повернення". Він зазначив, що Координаційний штаб та вся Україна пам'ятають про всіх поневолених, які перебувають у полоні ворога, а також роблять усе можливе, аби вони якомога швидше побачились з рідними.

Скільки українців вдалось повернути від 2022 року?

За словами очільника ГУР, протягом 4 років повномасштабного вторгнення Координаційний штаб працює цілодобово заради підтримки звільнених військовополонених, їхньої реабілітації та інтеграції у цивільне життя. У цьому процесі Координаційний штаб є комунікаційним хабом та джерелом інформації та підтримки для родин українських поневолених.

З 2022 року проведено понад 70 обмінів, з полону повернуто 8669 військовополонених та цивільних заручників. Репатраційні заходи та заходи з ідентифікації наших людей залишаються болючою і складною темою для кожного з нас,

– сказав він.

На жаль, тисячі закатованих та вбитих українців повернулось на рідну землю на щиті – усі українці пам'ятатимуть їхню боротьбу за волю та незалежність нашої держави.

Зверніть увагу! Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що саме у 2025 році вдалось повернути найбільше людей з російського полону. Він також підкреслив, що чим довше українці перебувають в російській неволі, тим більше потрібно часу на реабілітацію – щонайменше місяць.

За словами Іващенка, Координаційний штаб масштабує свою діяльність та розширює проєкти, по всій Україні працюють регіональні центри. У 15 областях здійснюють свою діяльність робочі групи.

З початку 2026 року Україна провела 2 великих обміни, один з них – в рамках Женевських домовленостей. Готуємо наступні обміни,

– наголосив очільник ГУР.

Він зазначив, що важливим є сприяння Володимира Зеленського та активна участь родин полонених та звільнених, зокрема у Громадській раді при Координаційному штабі. Процес складний, адже потребує організації, планування та ретельної підготовки, водночас Іващенко подякував оборонцям та їхнім родинам за терпіння та розуміння.

Особлива увага приділяється роботі з родинами та дітьми зниклих безвісти, полонених і загиблих. Юридичні консультації, психологічна підтримка, індивідуальні консультації та групові зустрічі є невеликою частиною роботи Координаційного штабу. Також він організовує соціальні проєкти, наприклад "Люди майбутнього". Завдяки ньому сотні дітей мають можливість безкоштовно навчатись різних ремесел, відпочивати в Україні та за кордоном.

Що відомо про наступні можливі обміни?