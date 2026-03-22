Речь шла, в частности, об обмене пленными. Об этом Владимир Зеленский рассказал вечером 22 марта.
Смотрите также Мерц после переговоров с Трампом сделал заявление по Украине
Что сказал Зеленский об обменах?
Встречи с представителями президента Трампа продолжались в течение двух дней. Глава Украины ожидает обсудить все детали после возвращения нашей переговорной группы в Украину.
Он добавил, что есть сигналы, что продолжение обменов возможно.
И это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится,
– сказал украинский президент.
Напомним, что последний обмен пленными проходил 5 – 6 марта в два этапа. 5 марта обмен военнопленными прошел в формате 200 на 200, а 6 марта – 300 на 300.
К слову, всего за 4 года из российского плена удалось вернуть более 8 тысяч украинцев.
Другие детали переговоров
Переговоры в США состоялись в двустороннем формате между Украиной и США. Россия в них не планировала участвовать в них.
По словам Стива Уиткоффа, встречи США и Украины были конструктивными. Обсуждения были сосредоточены на решении остаточных вопросов для достижения мирного соглашения.
Сам Дональд Трамп может поддержать Украину в переговорах, если получит свою выгоду. Как рассказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, с ним важно говорить на языке деловых сделок, ведь только такую риторику он понимает.