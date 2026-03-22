Стороны также обсудили возможную роль Европы в мирном процессе. Об этом глава немецкого правительства написал в своем Х.
Что известно о разговоре Трампа и Мерца?
Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны сосредоточились на двух ключевых темах – войне в Украине и ситуации вокруг Ирана.
По словам Мерца, вопрос Украины был одним из центральных в разговоре. Он отметил необходимость усиления международного давления на Россию и активного привлечения европейских стран к переговорному процессу.
Мы не можем допустить, чтобы судьбу Украины решали без участия Европы. Это война на нашем континенте, и европейцы должны играть ключевую роль в достижении справедливого мира,
– заявил Мерц.
Он также выразил скепсис относительно намерений Кремля и предостерег от затягивания переговоров. По словам Мерца, Россия сейчас не демонстрирует никакой реальной готовности к честным переговорам. Наоборот – она пытается выиграть время и продолжает действовать против интересов Запада.
Отдельно лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана. По словам Мерца, эта тема требует тесной координации между США и европейскими союзниками.
События вокруг Ирана представляют серьезный вызов для глобальной безопасности. Именно поэтому трансатлантическое единство сейчас является критически важным,
– отметил он.
Мерц подчеркнул, что диалог между США и Европой должен оставаться постоянным, ведь только совместные действия могут дать результат как в вопросе Украины, так и в урегулировании напряженности вокруг Ирана.
Что известно о позиции Трампа по Украине после начала войны с Ираном?
Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос завершения войны в Украине является для него одним из ключевых приоритетов. Однако все чаще от него можно услышать очень противоречивые заявления.
Например, недавно Трамп обвинил Зеленского в том, что он препятствует заключению соглашения с Путиным. Он заявил, что США не нужна помощь Украины в уничтожении иранских дронов, назвав Зеленского "последним человеком", которого он попросит о помощи в противостоянии с Ираном.