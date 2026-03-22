Стороны также обсудили возможную роль Европы в мирном процессе. Об этом глава немецкого правительства написал в своем Х.

Что известно о разговоре Трампа и Мерца?

Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны сосредоточились на двух ключевых темах – войне в Украине и ситуации вокруг Ирана.

По словам Мерца, вопрос Украины был одним из центральных в разговоре. Он отметил необходимость усиления международного давления на Россию и активного привлечения европейских стран к переговорному процессу.

Мы не можем допустить, чтобы судьбу Украины решали без участия Европы. Это война на нашем континенте, и европейцы должны играть ключевую роль в достижении справедливого мира,

– заявил Мерц.

Он также выразил скепсис относительно намерений Кремля и предостерег от затягивания переговоров. По словам Мерца, Россия сейчас не демонстрирует никакой реальной готовности к честным переговорам. Наоборот – она пытается выиграть время и продолжает действовать против интересов Запада.

Отдельно лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана. По словам Мерца, эта тема требует тесной координации между США и европейскими союзниками.

События вокруг Ирана представляют серьезный вызов для глобальной безопасности. Именно поэтому трансатлантическое единство сейчас является критически важным,

– отметил он.

Мерц подчеркнул, что диалог между США и Европой должен оставаться постоянным, ведь только совместные действия могут дать результат как в вопросе Украины, так и в урегулировании напряженности вокруг Ирана.

