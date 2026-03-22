Сторони також обговорили можливу роль Європи у мирному процесі. Про це очільник німецького уряду написав у своєму Х.

Що відомо про розмову Трампа та Мерца?

Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони зосередилися на двох ключових темах – війні в Україні та ситуації довкола Ірану.

За словами Мерца, питання України було одним із центральних у розмові. Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію та активнішого залучення європейських країн до переговорного процесу.

Ми не можемо допустити, щоб долю України вирішували без участі Європи. Це війна на нашому континенті, і європейці мають відігравати ключову роль у досягненні справедливого миру,

– заявив Мерц.

Він також висловив скепсис щодо намірів Кремля та застеріг від затягування переговорів. За словами Мерца, Росія зараз не демонструє жодної реальної готовності до чесних переговорів. Навпаки – вона намагається виграти час і продовжує діяти проти інтересів Заходу.

Окремо лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема навколо Ірану. За словами Мерца, ця тема потребує тісної координації між США та європейськими союзниками.

Події навколо Ірану становлять серйозний виклик для глобальної безпеки. Саме тому трансатлантична єдність зараз є критично важливою,

– зазначив він.

Мерц підкреслив, що діалог між США та Європою має залишатися постійним, адже лише спільні дії можуть дати результат як у питанні України, так і у врегулюванні напруження навколо Ірану.

