Про таке поіформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Дивіться також Далеко за тисячу ліквідованих окупатів і спалена техніка: Генштаб назвав нові втрати ворога

Що відомо про новий етап репатріації?

1000 тіл (останків) загиблих повернули до України в рамках репатріаційних заходів.

Надалі слідчі правоохоронних органів разом з експертами спеціалізованих установ України проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації загиблих.

До України повернули 1000 тіл загиблих: дивіться фото коордштабу

Репатріацію вдалося здійснити завдяки скоординованій та ефективній спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших підрозділів Сектору безпеки й оборони України.

Вчергове висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів,

– мовиться у повідомленні коордштабу.

Коли були попередні обміни?