Про нову партію ліквідованих окупантів та загальні бойові втрати країни-агресорки розповіли в Генштабі.

Чиатйте також "Ми не зробили свою роботу": офіцер НГУ відповів, чому Захід досі мляво реагує на виклики війни

Які втрати ворога?

Яких втрат зазнав ворог станом на 25 лютого?

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 1 263 850 (+1360) осіб;

танків – 11 704 (+3);

бойових броньованих машин – 24091 (+0);

артилерійських систем – 37 614 (+25);

РСЗВ – 1659 (+4);

засобів ППО – 1 305 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 147 138 (+681);

крилатих ракет – 4 347 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 80 064 (+93);

спеціальної техніки – 4 075 (+0).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

До речі, українські бійці також мають просування на Півдні. Сирський повідомляв, що вдалося відтіснити росіян з близько 400 квадратних кілометрів земель на цьому напрямку. А також наші підрозділи відновили контроль над важливими позиціями поблизу Степногірська. Операція триває, однак уже вдалося порушити логістичні маршрути противника, що суттєво ускладнило його наступальні дії.

Як Сили оборони б'ють по військових об'єктах окупантів?