О новой партии ликвидированных оккупантов и общих боевых потерях страны-агрессора рассказали в Генштабе.

Читайте также "Мы не сделали свою работу": офицер НГУ ответил, почему Запад до сих пор вяло реагирует на вызовы войны

Какие потери врага?

Какие потери понес враг по состоянию на 25 февраля?

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 1 263 850 (+1360) человек;

танков – 11 704 (+3);

боевых бронированных машин – 24091 (+0);

артиллерийских систем – 37 614 (+25);

РСЗВ – 1659 (+4);

средств ПВО – 1 305 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 147 138 (+681);

крылатых ракет – 4 347 (+0);

кораблей/катеров – 29 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 80 064 (+93);

специальной техники – 4 075 (+0).

Потери врага / Инфографика Генштаба

Кстати, украинские бойцы также имеют продвижение на Юге. Сырский сообщал, что удалось оттеснить россиян с около 400 квадратных километров земель на этом направлении. А также наши подразделения восстановили контроль над важными позициями вблизи Степногорска. Операция продолжается, однако уже удалось нарушить логистические маршруты противника, что существенно усложнило его наступательные действия.

Как Силы обороны бьют по военным объектам оккупантов?