Подразделения Силы беспилотных систем ВСУ продолжают снижать способности противовоздушной обороны врага. О новых потерях оккупантов сообщили СБС в телеграмме.
Смотрите также Украина устроила России воздушную блокаду боевых действий на ВОТ, – ISW
Что уничтожили украинские бойцы?
В течение суток украинские военные уничтожили два зенитных ракетных комплекса "Тор" общей ориентировочной стоимостью более 50 миллионов долларов США.
В координации с Центром глубинных поражений группировки СБС операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" уничтожили ЗРК "Тор" вблизи населенного пункта Кисличе Донецкой области. В то же время операторы 1-го отдельного центра СБС ликвидировали еще один аналогичный комплекс возле села Тополиное в Донецкой области.
Кроме того, украинские бойцы ударили по нефтебазе во временно оккупированном Луганске, которую враг использовал для обеспечения своих подразделений топливом.
СБС нанесли потери россиянам: смотрите видео
В ВСУ объясняют, что уничтожение современных систем ПВО ослабляет защиту врага с воздуха, усложняет его передвижение и снабжение. Это дает украинским силам больше возможностей наносить удары по военным объектам России в тылу.
Что известно о других российских потерях?
С начала агрессии против Украины, Россия потеряла около 1 259 780 личного состава, 11 694 танков, и 24 069 боевых бронированных машин. За последние сутки ВСУ уничтожили 890 российских военных, 9 танков, и 6 боевых бронированных машин.
21 февраля стало известно, что в Крыму в районе Инкермана были поражены два сторожевых корабля "Охотник", а в Евпатории повреждены два самолета Бе-12. В Запорожской области подразделения Сил обороны поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".
В Самарской области России на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе произошел масштабный пожар после атаки, в результате которой вспыхнуло по меньшей мере 5 резервуаров. По предварительным данным, пожар вызвали 4 неизвестные беспилотники, а спутниковые данные NASA зафиксировали мощные тепловые сигнатуры, что свидетельствует о масштабном возгорании.