Подразделения Силы беспилотных систем ВСУ продолжают снижать способности противовоздушной обороны врага. О новых потерях оккупантов сообщили СБС в телеграмме.

Что уничтожили украинские бойцы?

В течение суток украинские военные уничтожили два зенитных ракетных комплекса "Тор" общей ориентировочной стоимостью более 50 миллионов долларов США.

В координации с Центром глубинных поражений группировки СБС операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" уничтожили ЗРК "Тор" вблизи населенного пункта Кисличе Донецкой области. В то же время операторы 1-го отдельного центра СБС ликвидировали еще один аналогичный комплекс возле села Тополиное в Донецкой области.

Кроме того, украинские бойцы ударили по нефтебазе во временно оккупированном Луганске, которую враг использовал для обеспечения своих подразделений топливом.

СБС нанесли потери россиянам: смотрите видео

В ВСУ объясняют, что уничтожение современных систем ПВО ослабляет защиту врага с воздуха, усложняет его передвижение и снабжение. Это дает украинским силам больше возможностей наносить удары по военным объектам России в тылу.

Что известно о других российских потерях?