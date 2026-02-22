Підрозділи Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують знижувати спроможності протиповітряної оборони ворога. Про нові втрати окупантів повідомили СБС у телеграмі.

Дивіться також Україна влаштувала Росії повітряну блокаду бойових дій на ТОТ, – ISW

Що знищили українські бійці?

Протягом доби українські військові знищили два зенітні ракетні комплекси "Тор" загальною орієнтовною вартістю понад 50 мільйонів доларів США.

У координації з Центром глибинних уражень угруповання СБС оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили ЗРК "Тор" поблизу населеного пункту Кисличе Донецької області. Водночас оператори 1-го окремого центру СБС ліквідували ще один аналогічний комплекс біля села Тополине на Донеччині.

Крім того, українські бійці вгатили по нафтобазі в тимчасово окупованому Луганську, яку ворог використовував для забезпечення своїх підрозділів паливом.

СБС завдали втрат росіянам: дивіться відео

У ЗСУ пояснюють, що знищення сучасних систем ППО послаблює захист ворога з повітря, ускладнює його пересування та постачання. Це дає українським силам більше можливостей завдавати ударів по військових об'єктах Росії у тилу.

Що відомо про інші російські втрати?