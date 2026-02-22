Підрозділи Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують знижувати спроможності протиповітряної оборони ворога. Про нові втрати окупантів повідомили СБС у телеграмі.
Що знищили українські бійці?
Протягом доби українські військові знищили два зенітні ракетні комплекси "Тор" загальною орієнтовною вартістю понад 50 мільйонів доларів США.
У координації з Центром глибинних уражень угруповання СБС оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили ЗРК "Тор" поблизу населеного пункту Кисличе Донецької області. Водночас оператори 1-го окремого центру СБС ліквідували ще один аналогічний комплекс біля села Тополине на Донеччині.
Крім того, українські бійці вгатили по нафтобазі в тимчасово окупованому Луганську, яку ворог використовував для забезпечення своїх підрозділів паливом.
СБС завдали втрат росіянам: дивіться відео
У ЗСУ пояснюють, що знищення сучасних систем ППО послаблює захист ворога з повітря, ускладнює його пересування та постачання. Це дає українським силам більше можливостей завдавати ударів по військових об'єктах Росії у тилу.
Що відомо про інші російські втрати?
З початку агресії проти України, Росія втратила близько 1 259 780 особового складу, 11 694 танків, та 24 069 бойових броньованих машин. За останню добу ЗСУ знищили 890 російських військових, 9 танків, та 6 бойових броньованих машин.
21 лютого стало відомо, що у Криму в районі Інкермана було уражено два сторожові кораблі "Охотник", а в Євпаторії пошкоджено два літаки Бе-12. У Запорізькій області підрозділи Сил оборони вразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".
У Самарській області Росії на Нефтегорському газопереробному заводі сталася масштабна пожежа після атаки, внаслідок якої спалахнуло щонайменше 5 резервуарів. За попередніми даними, пожежу спричинили 4 невідомі безпілотники, а супутникові дані NASA зафіксували потужні теплові сигнатури, що свідчить про масштабне загоряння.